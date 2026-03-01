Descrizione evento:

CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project



Presentano



Echi e riflessi

Musiche di A. Bax, M. Ravel, C. Debussy



Sala dei Lecci del Bioparco di Roma

domenica 22 marzo ore 18:30





Esegue:

Benedetta Polimeni, flauto

Domenica Pugliese, viola

Diletta Sereno, arpa



Quando la luce del giorno scivola verso il tramonto e la primavera è appena iniziata, la musica diventa paesaggio sonoro fatto di sfumature, risonanze e colori.

Nella suggestiva Sala dei Lecci del Bioparco di Roma, dove un’immensa vetrata si apre sul verde come una naturale quinta scenica dando quasi l’impressione di trovarsi in un giardino, la musica accoglie la primavera.

Domenica 22 marzo alle ore 18:30, nell’ora in cui la luce del giorno si avvicina al tramonto e il paesaggio si tinge di tonalità più morbide, flauto, viola e arpa daranno vita a un raffinato intreccio di echi e riflessi sonori, in dialogo con la natura che circonda la sala.

Il programma attraversa alcune delle pagine più suggestive del repertorio tra Otto e Novecento, con musiche di Arnold Bax, Maurice Ravel e Claude Debussy: compositori che hanno saputo trasformare il suono in atmosfera e paesaggio musicale, evocando con straordinaria sensibilità timbri, luci e sfumature.

A rendere ancora più prezioso questo appuntamento è la rara e affascinante formazione cameristica del trio di flauto, viola e arpa: un incontro timbrico di grande delicatezza ed equilibrio, capace di generare una tavolozza sonora di straordinaria trasparenza e poesia.

Protagoniste della serata saranno Benedetta Polimeni (flauto), Domenica Pugliese (viola) e Diletta Sereno (arpa), tre musiciste di grande esperienza e sensibilità, che interpreteranno un repertorio capace di unire la poesia dell’impressionismo francese alle atmosfere evocative della musica britannica, in un dialogo sonoro ricco di risonanze, colori e suggestioni.



Programma:



Arnold Bax

Elegiac Trio



Maurice Ravel

Sonatine en trio (trascrizione della sonatina per pianoforte op. 40 ad opera di Carlos Salzedo)



Claude Debussy

Sonata



A cura di Associazione Camera Musicale Romana ETS

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project



Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1



Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata



BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.



COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).

