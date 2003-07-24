Descrizione evento:

L’Istituto Leonarda Vaccari, presidente la prof.ssa Saveria Dandini de Sylva, in collaborazione con l’Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea, presidente il critico e arteterapeuta prof.ssa Fulvia Minetti, invita all’inaugurazione della XI edizione 2026 della Mostra Integr’Azione: Vita d’Arte e Arte di Vita, in convenzione formativa con l’Università degli Studi di Roma Tre, accreditata dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, con il conferimento dei diplomi al merito artistico e della critica in semiotica estetica di valorizzazione del senso di tutte le opere dei partecipanti, riuniti nel “divertimento”, nel senso letterale del termine, che significa “volgersi in altra direzione”: verso l’altro.



L’esposizione collettiva integrata e itinerante è liberamente partecipata da artisti oltre le differenze e celebra il divenire dell’essere. Il vernissage è il 30 marzo alle ore 10,30 presso l’Istituto Leonarda Vaccari, in Viale Angelico 22 a Roma, con apertura al pubblico fino al primo giorno di aprile. La mostra espone le opere di artisti contemporanei e degli educatori unitamente ai ragazzi dell’Istituto Leonarda Vaccari, del Centro Don Orione, dell’Opera Don Calabria, dell’Opera Don Guanella, della Comunità di Sant’Egidio, per la dialettica dell’identità alla differenza, per condividere il senso nel chiasmo di riconoscenza del riconoscimento aperto.



L’arte è luogo etico, transizionale, ludico, maieutico, semiologico, gnoseologico, individuativo, sociale, paradigmatico, dialettico-veritativo e rituale. L’arte partecipa dell’universalità archetipica per una comunicazione sempre possibile, è spazio franco dal principio di piacere al principio di realtà, è gioco esistenziale che volge verso l’altro, è il grembo di nascita dell’espressione, è occasione di senso simbolico, è opera di conoscenza oltre il pregiudizio, è unione d’inconscio e di coscienza, è integrazione e progetto di futuro, è processo di abduzione dell’ipotesi creativa, è dialogo fra necessità e libertà per il divenire della verità, è viaggio dal caos al cosmo d’identità e di mondo.



La mostra Integr’Azione è letteralmente l’atto di “fare l’intero con l’altro”: rendersi vicendevolmente completi nell’essere di un grembo sociale.



https://www.accademiapoesiarte.it/mostra-integrazione/