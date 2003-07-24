Al Nuovo Teatro Orione torna "Wish Upon a Dream",, Roma RM, 09/04/2026 - Lazio in Festa
 

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apr 09 2026

Al Nuovo Teatro Orione torna "Wish Upon a Dream",

lo spettacolo che trasforma le favole in un incantesimo collettivo a sostegno dei reparti pediatrici del Policlinico Gemelli

Letture: ... - Teatro a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: nuovo teatro orione
data: giovedì 9 aprile 2026, dalle 00:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Al Nuovo Teatro Orione torna
Descrizione evento: 
Al Nuovo Teatro Orione torna "Wish Upon a Dream", lo spettacolo che trasforma le favole in un incantesimo collettivo a sostegno dei reparti pediatrici del Policlinico Gemelli



9 aprile ore 21 Nuovo Teatro Orione - Roma



Immaginate di chiudere gli occhi e sentire le voci che hanno animato le vostre principesse preferite, ma anche quelle dei super eroi e perfino di quei cattivi iconici che, magari, alla fine sono diventati "buoni" nel gran finale delle favole che hanno accompagnato la nostra infanzia.



Chi non ha mai sognato di volare con la fantasia sul tappeto volante o entrare nel castello incantato e trovarsi davanti i propri idoli?



Il 9 aprile 2026 a Roma, dalle ore 21:00, il Nuovo Teatro Orione ospita uno spettacolo solidale che per una notte esce fuori dai libri o dagli schermi e si prepara a trasformare  questo desiderio in realtà con l'attesissimo appuntamento:



“Wish upon a dream - Le voci che danno vita ai sogni”. 



Un vero e proprio "incantesimo collettivo" con un obiettivo importante: sostenere i reparti pediatrici del Policlinico Gemelli per donare cure e sorrisi ai piccoli pazienti, perché la magia esiste anche nella vita reale quando le persone si uniscono con il cuore.



“Nella finzione posso sconfiggere i draghi, ma nella vita reale posso fare qualcosa di ancora più grande:



aiutare un bambino a sorridere”, è lo slogan che guida gli artisti di questa edizione:



Alessia Amendola, Arianna Craviotto, Ilaria De Rosa, Stefania Fratepietro, Valentina Gessaroli, Martina Giovannini, Daniele Giuliani, Simone Iuè, Marco Limite, Marco Manca, Davide Marchese, Claudia Paganelli, Alberto Pagnotta, Danilo Salpietro, Eleonora Segaluscio, Giulia Uda.



Tutti pronti a dimostrare che la solidarietà è il vero superpotere. 



Sul palco sfileranno alcuni tra i nomi più importanti del doppiaggio e del musical italiano, affiancati da un gruppo sonoro di quasi 100 voci composto dai cori Vos, Blue Note e Phonema Gospel Singers, diretti da Antonella Cilenti. 



Uno spettacolo formato famiglia, ideato e organizzato da Never Seen Srl in collaborazione con Nuovo Teatro Orione, che lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito e che per questa edizione si prospetta ancora più ricco di novità e protagonisti,



confermando ancora una volta che tutti insieme possiamo scrivere un "lieto fine" per chi sta combattendo la battaglia più difficile in un letto d'ospedale, proprio come un piccolo guerriero.  



Info per prenotazioni: 324 8618151  



https://www.vivaticket.com/it/ticket/wish-upon-a-dream/295267



 

   
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