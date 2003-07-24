Descrizione evento:

Pubblicato il 27 marzo in digitale, CD e vinile per Warner Music - ADA, “Si riparano ricordi” è il nuovo album di Tommaso Zanello in arte Piotta, che presenterà dal vivo con la band Sabato 11 aprile a Largo Venue.



Un disco nato dall’elaborazione di un dolore profondo: la perdita del fratello, figura centrale che attraversa tutte le tracce. La musica diventa per l’artista uno strumento di trasformazione e accettazione, per rielaborare il passato e restituirlo in modo autentico. Atmosfere classiche e arrangiamenti contemporanei, spaziano dall’acustica all'elettronica restituendo un disco che unisce la maturità del cantautorato e la freschezza del rap. Con questo lavoro Piotta conferma la sua evoluzione verso una scrittura sempre più emozionale e introspettiva.



In due ore di show Piotta porta in concerto tutti i nuovi brani come il singolo “E così te ne vai”, “Più a fondo” realizzata con Simone Cristicchi, ma anche “Siamo noi” feat. Fabrizio Bosso e “Quante notti ancora” con la partecipazione di Tormento e Frankie hi-nrg mc. Lo spettacolo, che comprende anche momenti di jam session e un sentito tributo a Primo Brown, non manca però di ricordare anche diversi estratti dalla discografia di Piotta. Molti infatti saranno anche i brani dal precedente album “’Na notte infame”, “Tu me piaci” dalla colonna sonora del film La Scuola Romana con Carlo Verdone, “7 vizi Capitale” dalla serie TV Suburra.



Se la carriera di Tommaso Zanello mescola popolarità e successi di massa con impegno sociale e una sensibilità artistica che coinvolge anche la letteratura e le arti visive, i suoi concerti sono uno spaccato di questo suo percorso. Oltre alle canzoni più recenti, sono previsti anche momenti dove l’artista proporrà hit storiche come “La Grande Onda” o “Troppo Avanti”, riarrangiate in chiave contemporanea senza perdere quello smalto che le ha fatte amare a più di una generazione. Non mancheranno inoltre incursioni nella storia dell’Hip Hop italiano, di cui Piotta è stato tra i primi protagonisti, con brani come “Ciclico” e “Un'estate ed è finito", che completano un live capace di unire passato e presente.



Sul palco con Piotta ci saranno Claudio Cicchetti (batteria), Francesco Santalucia (piano, synth) e Augusto Pallocca (sax, rap), supportati dal sound engineering e dai visual di Cristiano Boffi.







Sabato 11 aprile



Ore 21



Largo Venue



Via Biordo Michelotti, 2 – Roma



Ingresso Euro 14,95



Infoline 065985966