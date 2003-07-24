Letture: ... - Concerti a Roma - RM
|dove:
|BIOPARCO DI ROMA
VIA DEL GIARDINO ZOOLOGICO 1
|data:
|domenica 12 aprile 2026, dalle 19:00 alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|CAMERA MUSICALE ROMANA
|Referente:
|ELVIRA MARIA IANNUZZI
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|393334571245
CAMERA MUSICALE ROMANA
LUOGO ART EVENT
Bioparco di Roma
CRM project
Presentano
La Sonata nel ‘900
Musiche di C. Guastavino, L. Bernstein,
M. Arnold, F. Poulenc
Sala dei Lecci del Bioparco di Roma
domenica 12 aprile ore 19:00
Esegue:
Vincenzo Isaia, clarinetto
Francesco Del Fra, pianoforte
La Camera Musicale Romana prosegue la stagione concertistica con il concerto “La sonata del ‘900”, in programma domenica 12 aprile alle ore 19:00 presso la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma.
Protagonista della serata sarà il Duo Résonance, formato da Vincenzo Isaia (clarinetto) e Francesco Del Fra (pianoforte), ensemble attivo da anni nel repertorio cameristico e apprezzato per l’intensa ricerca interpretativa.
Il programma propone un percorso attraverso la sonata per clarinetto e pianoforte nel Novecento, accostando linguaggi e sensibilità differenti: dalla cantabilità di Carlos Guastavino alle raffinate tensioni di Francis Poulenc, dal dinamismo ritmico di Leonard Bernstein alle suggestioni di Malcolm Arnold. Completa il programma “Résonance” di Angelo Biancamano, composizione dedicata al duo.
Programma:
Carlos Guastavino (1912-2000)
Sonata per clarinetto e pianoforte (1970)
Francis Poulenc (1899-1963)
Sonata per clarinetto e pianoforte (1962)
Angelo Biancamano
Résonance (dedicata al duo) (2013)
Malcolm Arnold (1921-2006)
Sonatina per clarinetto e pianoforte (1951)
Leonard Bernstein (1918-1990)
Sonata (1942)
A cura di Associazione Camera Musicale Romana ETS
Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi
in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project
Indicazioni per raggiungerci:
Sala dei Lecci – Bioparco di Roma
Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*
Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’
Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1
Per Informazioni e prenotazioni:
+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com
www.cameramusicaleromana.it
La prenotazione è vivamente consigliata
BIGLIETTERIA IN LOCO
I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.
COSTI BIGLIETTI
Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).