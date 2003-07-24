Arriva "Né Su Né Giù”, lo spettacolo che entra in ascensore e non ne esce più., Roma RM, 09/04/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

apr 09 2026
apr 12 2026

Arriva "Né Su Né Giù”, lo spettacolo che entra in ascensore e non ne esce più.

Letture: ... - Teatro a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: teatro degli audaci
data: da giovedì 9 aprile 2026, alle 00:00
a domenica 12 aprile 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Arriva
Descrizione evento: 
Arriva "Né Su Né Giù”, lo spettacolo che entra in ascensore e non ne esce più.



 



70 minuti sospesi tra brividi e risate.



 



Al Teatro degli Audaci con la Compagnia della Farsa e Mario Zamma



 



Dal 9 al 12 aprile 2026 Teatro degli Audaci



 



 



Arriva il primo spettacolo che ti fa sentire fortunato di essere seduto in platea e non dentro la scena.



 



Sul palco del Teatro degli Audaci, dal 9 al 12 aprile 2026, si prepara al debutto dell’esperimento teatrale "Né Su Né Giù”: la commedia che entra in ascensore e non ne esce più.



 



70 minuti sospesi tra brividi e risate.



 



Cosa fareste se rimaneste chiusi per ore dentro l’ascensore?



 



Quali paure confessereste a uno sconosciuto? Quali desideri esploderebbero lasciandovi sorpresi della vostra stessa reazione?



 



Al Teatro degli Audaci la Compagnia della Farsa, Claudia Spedaliere, Luca Pennacchioni, Francesca Ferri, con la partecipazione di Mario Zamma, porta in scena il nuovo testo scritto da Luca Giacomozzi, per la regia dello stesso Pennacchioni.



 



Tutto ruota attorno a questo spazio sospeso: un ascensore nel cuore di Roma che sembra incepparsi nei momenti sbagliati, ripartire quando non dovrebbe e, soprattutto, mettere a nudo chi ci resta dentro perché dall’ascensore non si può uscire, ma è soprattutto dalle proprie verità che non si può fuggire.



 



Ed è così che all’interno si ritrovano quattro personaggi così diversi tra loro: un prete dalle certezze incrollabili, un ladruncolo sfacciato, un' ipocondriaca e una donna ninfomane, che per l’improvviso guasto sono costretti a fermarsi in tutti i sensi.



 



L’ascensore sembra quasi avere un suo ritmo, una sua logica, come fosse “vivo”.



 



Le porte si aprono e si richiudono nei momenti meno opportuni, i tempi si dilatano, le confessioni sfuggono di mano e la realtà scivola lentamente verso il paradosso.



 



La comicità nasce proprio da questo meccanismo instabile con un susseguirsi di battute e azioni nelle quali il comico Mario Zamma diventa il centro:



 



con il suo bagaglio di imitazioni, tempi comici e improvvisazione, entra nel gioco scenico rompendo gli equilibri, sorprendendo gli altri personaggi e il pubblico stesso.



 



Teatro degli Audaci











Via Giuseppe de Santis, 29, 00139 Roma RM









Telefono: 06 9437 6057   
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