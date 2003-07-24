CONDOMINIO, Roma RM, 11/04/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

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Dettagli evento:

apr 11 2026
apr 25 2026

CONDOMINIO

Istruzioni per la sopravvivenza

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Sottosopra Art Studio
Roma, Via Ardea 10 - zona San Giovanni
info periodo: Aprile dall’11 al 25 Aprile
data: da sabato 11 aprile 2026, alle 18:00
a sabato 25 aprile 2026, alle 21:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: SottoSopra Art Studio
Referente: Rosanna Cerutti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3293387273
CONDOMINIO
Descrizione evento: 
Mostra Personale di Mauro Molinari



CONDOMINIO:



Istruzioni per la sopravvivenza 



Omaggio a Emanuela Carone



A cura di Claudia Zaccagnini e Rosanna Cerutti



Presentazioni di Claudia Zaccagnini e Giulia Vignapiano



QUANDO



Mostra: 11 – 25  Aprile 2026



Vernissage: Sabato 11 Aprile ore 18.00



«Abbiamo rinchiuso la luce



ardore del nostro essere,



all’interno d’uno spazio



lineare e compatto,



modellato a ben mestiere



fra cemento adornato ed anime misere…»



(Giulia Vignapiano)



 



In questi versi si trova già la chiave di lettura della nuova mostra di Mauro Molinari. Lo spazio lineare e compatto è il condominio: il cemento diventa materia e metafora, mentre la luce rinchiusa rappresenta l’identità individuale compressa all’interno di una struttura collettiva.



 



Con Condomino: istruzioni per la sopravvivenza, Molinari trasforma l’architettura urbana in una riflessione visiva sulla condizione umana contemporanea. Il condominio non è soltanto un edificio, ma un organismo sociale: luogo di prossimità fisica e distanza emotiva, di convivenza forzata e solitudine privata.



 



Come scrive Claudia Zaccagnini, il condominio diventa «la perfetta metafora dei comportamenti sociali attuali, divisi tra una forzosa gestione delle parti in comune […] e la strenua difesa della proprietà privata». In questa tensione si consuma il teatro silenzioso delle opere di Molinari.



 



Romano, classe 1942, formatosi nel clima dell’Informale degli anni Sessanta e approdato nel tempo a una personale sintesi tra poesia visiva, modularità geometrica e sperimentazione materica.



 



Come sottolinea Giulia Vignapiano, «le sue opere non sono mai semplici vedute, ma veri e propri dispositivi narrativi», nei quali la prospettiva schiacciata accentua «il senso di claustrofobia o di ordine geometrico imposto». I colori vivaci generano un cortocircuito visivo.



 



La mostra è dedicata alla memoria di Emanuela Carone.



 



Sarà presente l’artista.



 



Interverranno alla presentazione:



Claudia Zaccagnini



Giulia Vignapiano



 



Sarà inoltre presente Francesco Farachi, curatore del catalogo.



 



In occasione del vernissage saranno effettuate le riprese televisive di Arte 24, con



successiva messa in onda su Tele Oro – Canale 77.



 



Con il contributo di



Gruppo Abitha



Via Gallia 88/90 – Roma (San Giovanni)



Giorni e orari:  dal mercoledì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 20:00, 



Il sabato dalle ore 10:00 alle  13:00 e dalle ore 17:00 alle  20:00. 



Mail: sottosopraartstudio@hotmail.com



Cel. 3517572311



Ingresso libero
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