Descrizione evento:

DOMENICA 10 maggio · ORE 11.00







Il Re del Lago e la Principessa Artemisia







Ultimo appuntamento da non perdere prima della pausa estiva .







Preparatevi ad entrare in una fiaba vera, che nasconde gelosamente i suoi racconti tra le mura di un magico castello.







Grandi e piccoli diventeranno ospiti e protagonisti di un percorso leggendario, dove storia e fantasia si intrecciano come in un incantesimo. Incontrerete vari personaggi lungo il cammino che vi guideranno fino al gran finale tutto da vivere nella stanza delle storie, qui vi attende il racconto del Re del Lago e della Principessa Artemisia.







Evento speciale a numero chiuso – prenotazione obbligatoria







329 3106062







info@teatrohelios.it







(indicare numero di biglietti e recapito telefonico; sarete ricontattati dalla segreteria per le modalità di prenotazione)







Costo: 19 € — include visita guidata del Castello con incontri scenici e spettacolo finale.







Bambini fino a 3 anni non compiuti: ospiti gratuiti.







Durata: circa 1 ora e 45 minuti.







L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.







Castello di Bracciano (Roma), Via Giulio Volpi 12 — raggiungibile anche in treno.







I posti sono limitati… e le leggende non aspettano. Prenotate e lasciatevi trasportare dove la storia diventa meraviglia.