Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Venerdì 1° maggio 2026, h 11.00

Il Porto di Traiano.

Visita guidata dell'area archeologica di Portus.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €21 nuovi iscritti; €19 soci; €18 insegnanti, giornalisti; €15 disabili, ragazzi da 18 a 25 anni; €10 ragazzi (11-17 anni); €5 bambini (6-10 anni); gratis bambini (0-5 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Sabato 2 maggio 2026, h 16.00

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Divertente "visita per bambini" resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla fondazione di Roma.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Sabato 2 maggio 2026, h 16.30

Gita in battello sul Tevere con visita guidata sulle bellezze di Roma.

Evento da prenotare e saldare in anticipo.

Guida: Valeria Scuderi

Costo: per chi paga al momento della prenotazione: €25 nuovi iscritti; €23 soci.

Per chi rimanda il pagamento al giorno della gita: €30 nuovi iscritti; €27 soci.

Ragazzi (da 14 a 17 anni): €20 nuovi iscritti; Soci €17.

Bambini (da 6 a 13 anni): €17 nuovi iscritti; Soci €15.

Gratis (bambini da 0 a 5 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 3 maggio 2026, h 11.00

Le Terme di Caracalla spiegate ai bambini.

Visita "giocata" per bambini con biglietto d'ingresso gratuito la prima domenica del mese.

Guida/operatore didattico: Roxana Lupu.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 3 maggio 2026, h 11.00

Musei Capitolini

Visita guidata contingentata con biglietto d'ingresso gratuito e saltafila la prima domenica del mese (massimo 26 partecipanti).

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €15 adulti; €13 ragazzi da 18 a 25 anni, disabili, insegnanti, giornalisti; €10 ragazzi (da 11 a 17 anni); €5 bambini (da 6 a 10 anni); gratis bambini da 0 a 5 anni.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 3 maggio 2026, h 16.00

A spasso con gli Imperatori.

Divertente "visita per bambini" dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 3 maggio 2026, h 16.00

Villa Adriana a Tivoli nei colori del tramonto

Visita guidata a solo €15 comprensivi di biglietto d'ingresso la prima domenica del mese.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 intero; €13 disabili, ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

+ Biglietto d'ingresso gratuito la prima domenica del mese.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 3 maggio 2026, h 16.00

Le Terme di Diocleziano e la riapertura dell'Aula Ottagona

Dai bagni imperiali al genio di Michelangelo, dall'esedra di Koch alla cupola "a ombrello": 1700 anni di Roma in un'unica visita, a soli 15€ comprensivi di biglietto d'ingresso la prima domenica del mese

Guida: Marco Biordi.

Costo: €15 intero; €14 insegnanti, giornalisti, guide turistiche; €12 disabili, ragazzi da 15 a 25 anni; €10 ragazzi (11-14); €5 bambini (6-10); gratis (0-5) + Biglietto d'ingresso gratuito la prima domenica del mese.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi.

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BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.