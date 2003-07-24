Descrizione evento:

Dalla forza della gatta Rosi a quella del cane Ombra: al via la "Penna d’Oca del Campidoglio", il premio che sfida l'AI con il valore dell'umanità.









28 aprile 2026 Roma - Sala della Protomoteca in Campidoglio ore 15.30









Rosi ha conosciuto il buio.







Ombra ha scelto di essere la luce.







Sembra un paradosso, ma è la forza della vita quella che si incontrerà il 28 aprile 2026 a Roma per la terza edizione del Premio "La Penna d'Oca del Campidoglio", pronto a dare voce a tante storie speciali.







Rosi è la gatta vittima di una tortura atroce che oggi esce dall'ombra del dolore per diventare il grido di chi chiede rispetto.







Ombra è il cane di assistenza che sconfigge il buio donando ogni giorno i suoi occhi a Mariapaola.







Due storie opposte, un solo cuore.







Il premio, ideato dall’associazione Pet Carpet e dalla sua Presidente, la giornalista Federica Rinaudo, nasce in Campidoglio proprio per celebrare le persone e gli animali che fanno la differenza, un po' come le oche "sentinelle" che, secondo l'antica leggenda, con il loro starnazzare salvarono Roma dall’invasione dei Galli nel 390 a.C.







Una giornata promossa per sottolineare il rispetto per la vita che soprattutto oggi, in un’era dominata dagli algoritmi dell'intelligenza artificiale, ha necessità di riscoprire la bellezza dei sentimenti genuini e il valore delle azioni verso il prossimo, a 2 e a 4 zampe.







L’ evento, fortemente voluto da Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, trasforma quindi il mito in una missione: riconoscere lo spessore di chi, con piccoli e grandi gesti, si fa sentinella della natura e delle sue creature per dedicare una parte del proprio tempo a salvaguardare il pianeta.







Numerosi i volti noti e le storie al centro di questo riconoscimento, reso possibile grazie alla collaborazione di realtà leader nel settore pet come “Giulius, l’amico degli animali”, ma anche di eccellenze come Marlen, specializzata nella produzione di penne d’autore, e Pelino, simbolo storico dei confetti, che sarà assegnato a tutti quelli che nella quotidianità si impegnano a sensibilizzare l’opinione pubblica tramite gesti concreti ma anche articoli, servizi televisivi, social, laboratori, campagne educative, iniziative solidali.







La cerimonia, con inizio previsto alle ore 15,30, sarà condotta dall’attore Enzo Salvi, grande amante degli animali, e dalla stessa Rinaudo.







Nel corso dell’appuntamento sarà lanciato anche il regolamento per la partecipazione gratuita alla nuova edizione del Pet Carpet Film Festival, l’unica kermesse cinematografica internazionale dedicata al mondo animale e all’ambiente, che da anni riunisce registi, videomaker, associazioni, scuole.







Per partecipare in Campidoglio l’ingresso è gratuito previa prenotazione a petcarpetfestival@gmail.it .







Per confermare il proprio posto indicare nominativi, telefono e numero di presenze.





Info www.petcarpetfestival.it