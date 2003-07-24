Bracciano Medievale, Bracciano RM, 20/06/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

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Dettagli evento:

giu 20 2026
giu 21 2026

Bracciano Medievale

Arti e Mestieri 26

Letture: ... - Feste a Bracciano - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Bracciano Piazza Mazzini
data: da sabato 20 giugno 2026, alle 15:00
a domenica 21 giugno 2026, alle 23:00 del giorno seguente.
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Bracciano Medievale
Descrizione evento: 
 racciano Medievale – Arti e Mestieri 2026 20-21 giugno 2026 | Piazza Mazzini, Bracciano (RM) | Ingresso gratuito



Per due giorni il centro storico di Bracciano si trasforma in un borgo medievale vivente. La Compagnia del Castello, gruppo di rievocazione storica attivo dal 2009 e legato al Castello Orsini-Odescalchi, anima la manifestazione con accampamento medievale, arcieri in costume d'epoca, spettacoli itineranti, dimostrazioni di arti e mestieri e animazione per famiglie e bambini.



L'evento si svolge con il patrocinio del Comune di Bracciano ed è aperto a tutta la comunità.



Ulteriori informazioni: compagniacastello.it
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