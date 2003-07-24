Descrizione evento:

racciano Medievale – Arti e Mestieri 2026 20-21 giugno 2026 | Piazza Mazzini, Bracciano (RM) | Ingresso gratuito



Per due giorni il centro storico di Bracciano si trasforma in un borgo medievale vivente. La Compagnia del Castello, gruppo di rievocazione storica attivo dal 2009 e legato al Castello Orsini-Odescalchi, anima la manifestazione con accampamento medievale, arcieri in costume d'epoca, spettacoli itineranti, dimostrazioni di arti e mestieri e animazione per famiglie e bambini.



L'evento si svolge con il patrocinio del Comune di Bracciano ed è aperto a tutta la comunità.



Ulteriori informazioni: compagniacastello.it