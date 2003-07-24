Letture: ... - Feste a Bracciano - RM
|dove:
|Bracciano Piazza Mazzini
|data:
|da sabato 20 giugno 2026, alle 15:00
a domenica 21 giugno 2026, alle 23:00 del giorno seguente.
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Non definito
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
racciano Medievale – Arti e Mestieri 2026 20-21 giugno 2026 | Piazza Mazzini, Bracciano (RM) | Ingresso gratuito
Per due giorni il centro storico di Bracciano si trasforma in un borgo medievale vivente. La Compagnia del Castello, gruppo di rievocazione storica attivo dal 2009 e legato al Castello Orsini-Odescalchi, anima la manifestazione con accampamento medievale, arcieri in costume d'epoca, spettacoli itineranti, dimostrazioni di arti e mestieri e animazione per famiglie e bambini.
L'evento si svolge con il patrocinio del Comune di Bracciano ed è aperto a tutta la comunità.
Ulteriori informazioni: compagniacastello.it