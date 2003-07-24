SAGRA DEGLI ASPARAGI, Subiaco RM, 26/04/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

apr 26 2026

SAGRA DEGLI ASPARAGI

Letture: ... - Sagre a Subiaco - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Vignola (Subiaco)
Vignola
data: domenica 26 aprile 2026, dalle 12:00 alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3490671576
SAGRA DEGLI ASPARAGI
Descrizione evento: 
🌿 A PRANZO DAI BRIGANTI – LA SAGRA DEGLI ASPARAGI 🌿



Quando è festa… è festa davvero! 🍷🔥



Ti aspettiamo il 26 Aprile per una giornata unica tra natura, tradizione e sapori autentici, con una splendida passeggiata verso Santa Chelidonia e un pranzo tutto dedicato agli asparagi 🌱



🥾 Passeggiata tra storia e natura



🌿 Raccolta asparagi al rientro



🍽️ Pranzo completo a soli 15€



✨ MENU’ ✨



🍘 Supplì homemade agli asparagi, croccanti e filanti



🍝 Trofie con pachino, salsiccia croccante e asparagi



🥗 Insalata fresca di asparagi



🍷 Vino di Marino – Cantina Raparelli



💧 Oppure acqua 0,5L



Una giornata semplice, genuina e piena di gusto ❤️



🔥 GIVEAWAY TIME 🔥



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👉 Partecipa così:



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Il commento con più like vince!



🏆 Scadenza: 25 Aprile ore 22:00



📞 Prenotazioni: 3331991512 – 3297562456



Non mancare… i Briganti ti aspettano! 🌿🍷
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