🌿 A PRANZO DAI BRIGANTI – LA SAGRA DEGLI ASPARAGI 🌿
Quando è festa… è festa davvero! 🍷🔥
Ti aspettiamo il 26 Aprile per una giornata unica tra natura, tradizione e sapori autentici, con una splendida passeggiata verso Santa Chelidonia e un pranzo tutto dedicato agli asparagi 🌱
🥾 Passeggiata tra storia e natura
🌿 Raccolta asparagi al rientro
🍽️ Pranzo completo a soli 15€
✨ MENU’ ✨
🍘 Supplì homemade agli asparagi, croccanti e filanti
🍝 Trofie con pachino, salsiccia croccante e asparagi
🥗 Insalata fresca di asparagi
🍷 Vino di Marino – Cantina Raparelli
💧 Oppure acqua 0,5L
Una giornata semplice, genuina e piena di gusto ❤️
🔥 GIVEAWAY TIME 🔥
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Il commento con più like vince!
🏆 Scadenza: 25 Aprile ore 22:00
📞 Prenotazioni: 3331991512 – 3297562456
Non mancare… i Briganti ti aspettano! 🌿🍷