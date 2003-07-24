Descrizione evento:

🌿 A PRANZO DAI BRIGANTI – LA SAGRA DEGLI ASPARAGI 🌿



Quando è festa… è festa davvero! 🍷🔥



Ti aspettiamo il 26 Aprile per una giornata unica tra natura, tradizione e sapori autentici, con una splendida passeggiata verso Santa Chelidonia e un pranzo tutto dedicato agli asparagi 🌱



🥾 Passeggiata tra storia e natura



🌿 Raccolta asparagi al rientro



🍽️ Pranzo completo a soli 15€



✨ MENU’ ✨



🍘 Supplì homemade agli asparagi, croccanti e filanti



🍝 Trofie con pachino, salsiccia croccante e asparagi



🥗 Insalata fresca di asparagi



🍷 Vino di Marino – Cantina Raparelli



💧 Oppure acqua 0,5L



Una giornata semplice, genuina e piena di gusto ❤️



🔥 GIVEAWAY TIME 🔥



Vuoi vincere un MENÙ GRATIS?



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Il commento con più like vince!



🏆 Scadenza: 25 Aprile ore 22:00



📞 Prenotazioni: 3331991512 – 3297562456



Non mancare… i Briganti ti aspettano! 🌿🍷