Descrizione evento:

“Arte e viceversa”

Dal 18 aprile all’8 maggio - inaugurazione sabato 8 maggio alle ore 16,30

Galleria Ess&rrE



La Galleria Ess&rrE è lieta di presentare “Arte e viceversa”, una mostra collettiva che esplora il dialogo continuo e reciproco tra linguaggi, visioni e interpretazioni dell’arte contemporanea.



L’esposizione, in programma dal 18 aprile all’8 maggio, riunisce un gruppo di artisti le cui opere si confrontano in un percorso dinamico, dove tecniche, stili e sensibilità differenti si intrecciano, dando vita a un’esperienza visiva ricca e stimolante. Il titolo stesso della mostra suggerisce un movimento bidirezionale: l’arte che osserva il mondo e, viceversa, il mondo che si riflette nell’arte.



Pittura, scultura e sperimentazioni contemporanee si alternano all’interno dello spazio espositivo, invitando il pubblico a una lettura aperta e personale delle opere, in cui ogni punto di vista diventa parte integrante del racconto.



L’inaugurazione si terrà il giorno 18 aprile, alla presenza degli artisti, e sarà accompagnata da un brindisi inaugurale aperto al pubblico, occasione di incontro e confronto diretto con i protagonisti della mostra.



Opere di: Dario Bezzati, Tino Brugnotto, Elena Cappelletto, Chiara Coltro, Antonio Favale, Andrea Panta, Daniele Salmaso, Mirella Scotton, Roberta Sedocco, Sara Stavla, Andrea Zuppa.



Dettagli mostra:

Titolo: Arte e viceversa

Sede: Galleria Ess&rrE – Porto turistico di Roma,



Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 – loc. 840-841.





Date: 18 aprile – 8 maggio

Inaugurazione: 18 aprile ore 16,30 con presenza degli artisti e brindisi inaugurale







Per informazioni:

Galleria Ess&rrE – +39 329 4681684 - +39 388 6378032



galleriaesserre@gmail.com



orari galleria: dal lunedi al sabato 10-13 e 16-20



domenica e festivi solo su appuntamento







Parcheggio interno gratuito