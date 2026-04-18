Letture: ... - Mostre a Arcinazzo Romano - RM
|dove:
|Porto Turistico di Roma
Ostia
|data:
|da sabato 18 aprile 2026, alle 16:30
a venerdì 8 maggio 2026, alle 20:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Blu Star International Srl
|Referente:
|Roberto Sparaci
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3294681684
“Arte e viceversa”
Dal 18 aprile all’8 maggio - inaugurazione sabato 8 maggio alle ore 16,30
Galleria Ess&rrE
La Galleria Ess&rrE è lieta di presentare “Arte e viceversa”, una mostra collettiva che esplora il dialogo continuo e reciproco tra linguaggi, visioni e interpretazioni dell’arte contemporanea.
L’esposizione, in programma dal 18 aprile all’8 maggio, riunisce un gruppo di artisti le cui opere si confrontano in un percorso dinamico, dove tecniche, stili e sensibilità differenti si intrecciano, dando vita a un’esperienza visiva ricca e stimolante. Il titolo stesso della mostra suggerisce un movimento bidirezionale: l’arte che osserva il mondo e, viceversa, il mondo che si riflette nell’arte.
Pittura, scultura e sperimentazioni contemporanee si alternano all’interno dello spazio espositivo, invitando il pubblico a una lettura aperta e personale delle opere, in cui ogni punto di vista diventa parte integrante del racconto.
L’inaugurazione si terrà il giorno 18 aprile, alla presenza degli artisti, e sarà accompagnata da un brindisi inaugurale aperto al pubblico, occasione di incontro e confronto diretto con i protagonisti della mostra.
Opere di: Dario Bezzati, Tino Brugnotto, Elena Cappelletto, Chiara Coltro, Antonio Favale, Andrea Panta, Daniele Salmaso, Mirella Scotton, Roberta Sedocco, Sara Stavla, Andrea Zuppa.
Dettagli mostra:
Titolo: Arte e viceversa
Sede: Galleria Ess&rrE – Porto turistico di Roma,
Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 – loc. 840-841.
Date: 18 aprile – 8 maggio
Inaugurazione: 18 aprile ore 16,30 con presenza degli artisti e brindisi inaugurale
Per informazioni:
Galleria Ess&rrE – +39 329 4681684 - +39 388 6378032
galleriaesserre@gmail.com
orari galleria: dal lunedi al sabato 10-13 e 16-20
domenica e festivi solo su appuntamento
Parcheggio interno gratuito