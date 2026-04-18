Arte e viceversa, Arcinazzo Romano RM, 18/04/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

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Dettagli evento:

apr 18 2026
mag 08 2026

Arte e viceversa

Mostra d'arte contemporanea

Letture: ... - Mostre a Arcinazzo Romano - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Porto Turistico di Roma
Ostia
data: da sabato 18 aprile 2026, alle 16:30
a venerdì 8 maggio 2026, alle 20:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Blu Star International Srl
Referente: Roberto Sparaci
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3294681684
Arte e viceversa
Descrizione evento: 
“Arte e viceversa”

	Dal 18 aprile all’8 maggio - inaugurazione sabato 8 maggio alle ore 16,30

	Galleria Ess&rrE



	La Galleria Ess&rrE è lieta di presentare “Arte e viceversa”, una mostra collettiva che esplora il dialogo continuo e reciproco tra linguaggi, visioni e interpretazioni dell’arte contemporanea.



	L’esposizione, in programma dal 18 aprile all’8 maggio, riunisce un gruppo di artisti le cui opere si confrontano in un percorso dinamico, dove tecniche, stili e sensibilità differenti si intrecciano, dando vita a un’esperienza visiva ricca e stimolante. Il titolo stesso della mostra suggerisce un movimento bidirezionale: l’arte che osserva il mondo e, viceversa, il mondo che si riflette nell’arte.



	Pittura, scultura e sperimentazioni contemporanee si alternano all’interno dello spazio espositivo, invitando il pubblico a una lettura aperta e personale delle opere, in cui ogni punto di vista diventa parte integrante del racconto.



	L’inaugurazione si terrà il giorno 18 aprile, alla presenza degli artisti, e sarà accompagnata da un brindisi inaugurale aperto al pubblico, occasione di incontro e confronto diretto con i protagonisti della mostra.



	Opere di: Dario Bezzati, Tino Brugnotto, Elena Cappelletto, Chiara Coltro, Antonio Favale, Andrea Panta, Daniele Salmaso, Mirella Scotton, Roberta Sedocco, Sara Stavla, Andrea Zuppa.



	Dettagli mostra:

	Titolo: Arte e viceversa

	Sede: Galleria Ess&rrE – Porto turistico di Roma, 



	Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 – loc. 840-841.



	

	Date: 18 aprile – 8 maggio

	Inaugurazione: 18 aprile ore 16,30 con presenza degli artisti e brindisi inaugurale



	 



	Per informazioni:

	Galleria Ess&rrE – +39 329 4681684 - +39 388 6378032



	galleriaesserre@gmail.com



	orari galleria: dal lunedi al sabato 10-13 e 16-20



	domenica e festivi solo su appuntamento



	 



	Parcheggio interno gratuito
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