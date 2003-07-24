Descrizione evento:

L’Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea, in convenzione formativa con l’Università degli Studi di Roma Tre, accredito della Regione Lazio e di Roma Capitale, in collaborazione con l’Associazione Culturale Il Caleidoscopio, inaugura la IV Edizione della Mostra Collettiva “Arte in chiasmo”, senza scopo di lucro, presso la Galleria Accademica d’Arte Contemporanea della città d’arte Canale Monterano di Roma, in Corso della Repubblica n.50, sabato 25 aprile 2026 alle ore 17,00 con critica in semiotica estetica in diploma accademico dedicata alle opere di tutti i partecipanti, per un incontro di configurazione e di rifigurazione delle prospettive d’arte e di vita. La collettiva è aperta al pubblico fino al 10 maggio ore 11,00-13,00 con ingresso gratuito.



Gli artisti in mostra, Adriano Tombari, Africa Lavini, Angelo Mastria, Anna Fontanella, Claudio Limiti, Cristiana Verbigrazia, Fabrizio Nicoletti, Franco Boffa, Gaetano Vari, Giacomo Minella, Giancarlo Narduzzi, Giovanni Scipioni, Luigi Rabbai, Mario Bettarelli, Massimo Melloni, Massimo Rossi, Maura Garbarino, Onofrio Rella, Oriano Zampieri, Patrizia Biagini, Rachel Lopes, Roberto Nizzoli, Sabrina Trasatti, Silvia Di Florio, sono emergenti e affermati, operanti sul territorio circostante la Città d’Arte Canale Monterano di Roma, ove l’arte è per radice etimologica arto del vivere, che sospinge ed incontra, che attinge al senso universale del nostro essere, alla coappartenenza che riconosce in chiasmo, oltre la differenza.



Le analisi critiche, disconoscendo il giudizio valutativo, sono volte alla valorizzazione del senso dell’arte, per la celebrazione della qualità dell’espressione creativa e della libertà di essere, lungo il cammino individuativo che dall’emozione sublima il pensiero. I testi in semiotica estetica della prof.ssa Fulvia Minetti sono significazioni: abduzioni di una semiotica estetica psicofisiologica per ascolto della dimensione universale del movimento semantico, dei simboli preconsci e archetipici del rituale artistico, che rifonda le prospettive di sé e di mondo.



L’espressione in chiasmo deriva dalla lettera greca khi χ a forma incrociata, è figura retorica, è ottica anatomia umana, è genetica che converge regioni cromosomiche a ricombinare i geni, è il canone policleteo della bellezza scultorea, è configurazione specchiata inversa musicale, è la carne merleau-pontyana di uno spazio percettivo coessenziale, è l’intima cosmicità nella poetica bachelardiana, è il ricoeuriano riconoscimento mutuale della riconoscenza.



Chiastico è il movimento ad intreccio speculare del senziente al sensibile: è il luogo dell’artista a confronto, che vicendevolmente sente di sé nel sentire dell’alterità, che supera l’orizzonte formale e inaugura il viaggio della sinestesia profonda dei sensi, a rinascere di sé dall’indistinzione. Per espressione in chiasmo è questa un’esperienza che forse non dà tempo alla vita, ma dà vita al tempo.



https://www.accademiapoesiarte.com/collettiva-arte-in-chiasmo-4