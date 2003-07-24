Descrizione evento:

Sabato 25 APRILE vivremo un' esperienza che soddisferà tutti i nostri sensi.





Prosegue la serie di trekking con approfondimento archeologico in collaborazione con l' Archeologo Vincenzo Desiderio.





Questa volta andremo a Blera VT per conoscere la suggestiva necropoli di Pian del Vescovo e le antiche testimonianze sotto l' abitato di Blera .



Attraverso un percorso mai troppo impegnativo ci muoveremo tra antiche vie scavare nel tufo , boschi ,necropoli, colombai , antiche tracce di popoli lontani e tanto altro.





A trekking concluso ci sposteremo con le auto ( 14 Min) presso la sede dell' Associazione Terra Arte dove un delizioso pranzo ci ristorerà in ambiente bucolico e artistico. Infatti pranzeremo e gireremo in un bellissimo uliveto dove qua e la, celate dalla vegetazione, scopriremo delle originali e suggestive opere d'arte contemporanea.





Sarà una giornata ricca e interessante che unira' il fascino del passato con l' esuberanza del futuro il tutto accompagnato da buon cibo e dalla bellezza della natura!







Durante il nostro percorso avremo la possibilità di approfondire aspetti storici, archeologici e naturalistici.







-CANI : ammessi in numero limitato e abituati al trekking con altre persone o cani.



Età minima di partecipazione 10 anni (INDISPENSABILE esperienza di trekking )







DATI TECNICI:



- LUNGHEZZA: +/- 5 Km

- DISLIVELLO : +/- 150 m

- TIPO : Escursionistico ( E tabelle CAI )







Percorso con salita e discese in alcuni tratti sconnessa adatto a persone allenate , abituate al trekking,in buona salute fisica ed equipaggiate.







- GUIDA: Lorena Barazzutti (GAE LA631 ) 3929384249







- ORA E LUOGO RITROVO: 10:00 Blera ( VT)

(Il luogo preciso verrà comunicato a prenotazione effettuata)







Si stima di concludere il trekking entro le 13:00 circa Concluso il trekking ci sposteremo con le auto ( 14 Min) presso la vicina sede dell' Associazione Terra Arte per il pranzo !





Si stima di concludere la giornata verso le 16:00







- EQUIPAGGIAMENTO



- SCARPE DA TREKKING obbligatorie

- ZAINO

- BACCHETTE ( consigliate)

- SNACK

- ACQUA(1,5 lt)

- Torcetta o luce frontale







Abbigliamento:



- abiti comodi , a strati e adatti al meteo previsto

- Cappello per il sole ( consigliato)

- cambio di scarpe da tenere in macchina (consigliato)

- medicinali ad uso personale (se necessario).







- INFO392 9384249 Lorena Barazzutti -





Posti limitati





Verrà attivata una chat dedicata al trekking per gli iscritti.







QUOTA TREKKING: € 20,00

QUOTA PRANZO : € 25,00

(Primo+ secondo+ contorno+ dolce+ Bevande e caffè. Possibilità di variante vegetariana )



(La quota trekking comprende: polizza infortuni giornaliera partecipantI, guida ambientale escursionistica provvista di polizza di responsabilità civile professionale, Archeologo professionista e Guida Turistica, sopralluogo di verifica del percorso.)







Al momento della prenotazione si dovranno fornire i dati anagrafici necessari alla stipula dell’assicurazione giornaliera individuale.





La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l’itinerario proposto a sua discrezione per garantire la sicurezza dei partecipanti.





In caso di condizioni meteo particolarmente avverse l’escursione sarà rimandata.







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