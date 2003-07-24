Lucciole e storia della Caffarella, passeggiata guidata, Roma RM, 02/06/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

giu 02 2026

Lucciole e storia della Caffarella, passeggiata guidata

tour guidato a piedi

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Parco Appia Antica (Caffarella)
Via Appia Antica 60
data: martedì 2 giugno 2026, dalle 20:00 alle 22:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Ecobike Centro Servizi Appia Antica
Referente: Marco
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 065135316
Lucciole e storia della Caffarella, passeggiata guidata
Descrizione evento: 
  Un percorso storico-naturalistico per scoprire la natura incontaminata della Valle (ed in particolare i piccoli e luminosi abitanti) e la storia di questa bellissima area del Parco. Due guide vi accompagneranno in questa magica esperienza.



 



Punto di partenza/arrivo: Via Appia Antica, 60 presso Centro Servizi Appia Antica

Orario dell'appuntamento: ore 19:45

Orario partenza: ore 20:00



Durata: 2 ore

Distanza: 3 km a/r

Lingua: italiano



Quote di partecipazione



- Partecipazione adulto: € 12,00 ( + spese prevendita)

- Partecipazione ragazzi (sotto i 14 anni compresi): € 8,00 (+ spese prevendita)



GLI SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA AMICI DEL PARCO:

- Partecipazione adulti possessori Carta Amici del Parco: € 10,00 (+ spese di prevendita)

- Partecipazione ragazzi (sotto i 14 anni compresi) possessori Carta Amici del Parco:€ 5,00 (+ spese di prevendita)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL LINK
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