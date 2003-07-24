Letture: ... - Escursioni a Roma - RM
|dove:
|Parco Appia Antica (Caffarella)
Via Appia Antica 60
|data:
|martedì 2 giugno 2026, dalle 20:00 alle 22:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Ecobike Centro Servizi Appia Antica
|Referente:
|Marco
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|065135316
Un percorso storico-naturalistico per scoprire la natura incontaminata della Valle (ed in particolare i piccoli e luminosi abitanti) e la storia di questa bellissima area del Parco. Due guide vi accompagneranno in questa magica esperienza.
Punto di partenza/arrivo: Via Appia Antica, 60 presso Centro Servizi Appia Antica
Orario dell'appuntamento: ore 19:45
Orario partenza: ore 20:00
Durata: 2 ore
Distanza: 3 km a/r
Lingua: italiano
Quote di partecipazione:
- Partecipazione adulto: € 12,00 ( + spese prevendita)
- Partecipazione ragazzi (sotto i 14 anni compresi): € 8,00 (+ spese prevendita)
GLI SCONTI PER I POSSESSORI DELLA CARTA AMICI DEL PARCO:
- Partecipazione adulti possessori Carta Amici del Parco: € 10,00 (+ spese di prevendita)
- Partecipazione ragazzi (sotto i 14 anni compresi) possessori Carta Amici del Parco:€ 5,00 (+ spese di prevendita)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL LINK