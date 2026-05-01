Descrizione evento:

Vieni a scoprire come vivevano la montagna i primi escursionisti.



Un viaggio nel passato all’interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini tra faggete lussureggianti e panoramiche vedute.



Andremo alla conquista di Monte Autore (1885m), un autentico balcone naturale in grado di regalarci una visuale unica sulle vette al confine tra Lazio e Abruzzo.



Cammineremo lungo itinerari noti sin dall’epoca del Grand Tour per la natura selvaggia, il folklore e le tradizioni.



Ripercorreremo le orme dei nostri illustri predecessori, artisti ed escursionisti dei secoli passati, giunti fin qui alla ricerca del sublime e della bellezza



E' l'occasione ideale per vivere, in buona compagnia, una splendida Domenica in natura.



Non aspettare! Vieni con noi!





ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:





Scarponcini alti da trekking con suola scolpita (obbligatori: NO scarpe basse di qualsiasi tipo),



Bastoncini da trekking (consigliati, specie ai meno esperti)



Acqua: 1,5 litri minimo,



Pranzo al sacco.









Iscrizioni aperte fino a Sabato 23 Maggio 2026 ore 15:00



VISITA IL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:



https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-monte-autore/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Monte-Autore-24-05-2026&mtm_kwd=Escursione-Monte-Autore-Link-Sito-24-05-2026