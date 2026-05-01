Trekking a Monte Autore, Subiaco RM, 24/05/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

mag 24 2026

Trekking a Monte Autore

Sulle Tracce di Enrico Coleman

Letture: ... - Escursioni a Subiaco - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Monte Autore
Monte Autore
data: domenica 24 maggio 2026, dalle 08:15 alle 17:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: GreenTrek.it
Referente: GreenTrek.it
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Trekking a Monte Autore
Descrizione evento: 
Vieni a scoprire come vivevano la montagna i primi escursionisti.



Un viaggio nel passato all’interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini tra faggete lussureggianti e panoramiche vedute.



Andremo alla conquista di Monte Autore (1885m), un autentico balcone naturale in grado di regalarci una visuale unica sulle vette al confine tra Lazio e Abruzzo.



Cammineremo lungo itinerari noti sin dall’epoca del Grand Tour per la natura selvaggia, il folklore e le tradizioni.



Ripercorreremo le orme dei nostri illustri predecessori, artisti ed escursionisti dei secoli passati, giunti fin qui alla ricerca del sublime e della bellezza



E' l'occasione ideale per vivere, in buona compagnia, una splendida Domenica in natura.



Non aspettare! Vieni con noi!

 



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:





Scarponcini alti da trekking con suola scolpita (obbligatori: NO scarpe basse di qualsiasi tipo),



Bastoncini da trekking (consigliati, specie ai meno esperti)



Acqua: 1,5 litri minimo, 



Pranzo al sacco.





 



Iscrizioni aperte fino a Sabato 23 Maggio 2026 ore 15:00



VISITA IL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:



https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-monte-autore/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Monte-Autore-24-05-2026&mtm_kwd=Escursione-Monte-Autore-Link-Sito-24-05-2026
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