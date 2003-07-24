Larp da Camera 2026. Eesperienze immersive tra mistero, fantasy e riflessione sociale, Roma RM, 14/05/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

mag 14 2026
mag 17 2026

Larp da Camera 2026. Eesperienze immersive tra mistero, fantasy e riflessione sociale

Letture: ... - Intrattenimento a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Location Varie
data: da giovedì 14 maggio 2026, alle 00:00
a domenica 17 maggio 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Larp da Camera 2026. Eesperienze immersive tra mistero, fantasy e riflessione sociale
Descrizione evento: 
Con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, e in collaborazione con le associazioni IoSono e A.S.A.P.Q., torna a Roma la rassegna Larp da Camera, progetto dedicato ai nuovi linguaggi della narrazione immersiva e alla valorizzazione di giovani autori e autrici under 35.



Dal 14 al 17 maggio 2026, tra gli spazi di Spazio OltreTerra e del Buon Pastore, il pubblico sarà invitato a entrare dentro le storie, abbandonando il ruolo di semplice spettatore per diventare protagonista attivo dell’esperienza narrativa.



Il chamber larp è una forma di gioco di ruolo dal vivo intima e immersiva, in cui gruppi ridotti di partecipanti interpretano personaggi all’interno di scenari costruiti attorno a conflitti emotivi, relazioni, misteri e dilemmi morali. A metà tra teatro partecipativo, performance e storytelling interattivo, il larp da camera utilizza il gioco come strumento artistico, educativo e relazionale.



Cuore della rassegna sono quattro opere originali che affrontano temi differenti attraverso linguaggi e atmosfere profondamente diverse, ma unite dalla volontà di utilizzare la narrazione immersiva come strumento di riflessione sul presente, sull’identità e sulle relazioni umane.



Ad aprire il programma sarà “Senza Traccia”, scritto da Federico Yang Maoloni, mystery immersivo ambientato nella Cina degli anni ’40. All’interno di una galleria d’arte segnata dalla morte della celebre pittrice Wu Heng, i partecipanti si muovono tra segreti, tensioni politiche e ambizioni personali, ricostruendo una verità frammentata attraverso prospettive differenti.



Con “Fuori Registro”, Chiara Avellis trasforma un semplice doposcuola in uno spazio sospeso tra quotidianità e fantastico. Tra studenti apparentemente comuni si nasconde qualcosa di diverso, forse mostruoso, forse semplicemente umano in un altro modo. Il larp esplora il tema dell’identità, della diversità e del bisogno di appartenenza attraverso una narrazione poetica e inquieta dedicata agli adolescenti.



Il terzo appuntamento sarà “THE GIFT”, esperienza edu-larp ideata da Miranda Angeli e ispirata al romanzo The Power di Naomi Alderman. Ambientato in un’università italiana contemporanea, il gioco immagina un improvviso ribaltamento degli equilibri di potere tra uomini e donne attraverso la comparsa di un’abilità straordinaria: generare elettricità dalle mani. Il fantastico diventa così strumento per interrogarsi su genere, violenza, controllo e responsabilità sociale.



Chiuderà la rassegna “Il Mistero di Casa Malombra” di Elena Bianco, avventura mystery pensata per i più giovani. Una casa sconosciuta, stanze immerse nell’oscurità e tracce di memoria guideranno i partecipanti in un’esperienza fatta di esplorazione, collaborazione e suspense, costruita per stimolare immaginazione, empatia e gioco condiviso.



Attraverso il coinvolgimento diretto del pubblico, “Larp da Camera” propone un modello culturale partecipativo e accessibile, in cui arti performative, educazione e gioco si fondono in un’unica esperienza. La rassegna conferma inoltre l’impegno di Eryados nella diffusione del larp come linguaggio artistico contemporaneo capace di creare comunità, sviluppare consapevolezza e aprire nuovi spazi di confronto per le giovani generazioni.



Giovedì 14 maggio 2026 – ore 17.00

SENZA TRACCIA

di Federico Yang Maoloni

presso Spazio OltreTerra | Via dei Lincei, 7 – Roma



Venerdì 15 maggio 2026 – ore 15.30

FUORI REGISTRO

di Chiara Avellis

presso Spazio OltreTerra | Via dei Lincei, 7 – Roma



Sabato 16 maggio 2026 – ore 20.30

THE GIFT – chamber larp

di Miranda Angeli

presso Buon Pastore | Via della Penitenza, 37 – Roma



Domenica 17 maggio 2026 – ore 15.30

IL MISTERO DI CASA MALOMBRA

di Elena Bianco

presso Spazio OltreTerra | Via dei Lincei, 7 – Roma



Per informazioni e prenotazioni: www.eryados.com
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