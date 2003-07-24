Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Sabato 23 maggio 2026, h 16.00

Archeologi per gioco nei sotterranei di Santa Cecilia in Trastevere.

Visita "giocata" per bambini per andare alla scoperta dei resti archeologici di una Domus Romana nascosta nei sotterranei di Trastevere (15 bambini max + i loro accompagnatori).

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Sabato 23 maggio 2026, h 17.00

Coppedè: il quartiere delle Fate.

La visita guidata fa parte del ciclo "Roma da vivere" per andare alla scoperta di quartieri "vissuti" cuore vero e pulsante della nostra città.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Sabato 23 maggio 2026, h 20.00

La Casa dei Cavalieri di Rodi al Foro di Augusto.

Visita guidata con "apertura esclusiva e straordinaria su prenotazione” a numero chiuso (max 25 partecipanti)

Guida: Clelia Di Pasquale.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5) + biglietto d'ingresso per l'apertura straordinaria gestita dai Cavalieri di Rodi e Malta: €10 adulti, €5 ragazzi dai 12 ai 18 anni, gratis bambini sotto i 12 anni.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 24 maggio 2026, h 10.30

Caccia al tesoro nei giardini segreti di Villa Borghese

Divertente "visita giocata per bambini" a caccia di indizi per scoprire storia e segreti dei giardini di villa Borghese, dove nascosti nel verde vivono animali fantastici e divinità mitologiche che noi scoveremo seguendo la mappa del tesoro.

Guida/operatore didattico: Alessandra Andreoli.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 24 maggio 2026, h 10.30

Le case dipinte del Celio: tesori nascosti nei sotterranei di Roma.

Visita guidata delle Case romane del Celio, poste sotto la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo al Clivo di Scauro.

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €25 nuovi iscritti; €23 soci, possessori di Bibliocard, studenti universitari, docenti, giornalisti, over 65, disabili; €20 ragazzi da 11 a 18 anni; €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 24 maggio 2026, h 16.00

L'isola Tiberina e i suoi sotterranei.

Visita guidata a numero chiuso (25 max), con "apertura esclusiva e straordinaria" dei sotterranei della chiesa di San Bartolomeo, eccezionalmente aperti solo per noi, e dove potremo visitare un'isola sotto l'isola ammirando i resti ipogei di una cripta medievale voluta dall'imperatore Ottone III di Sassonia, e quelli di epoca repubblicana ed imperiale appartenuti al tempio di Esculapio, dio della medicina. Risaliti in superficie completeremo la visita dell'isola, scendendo fino alle sue banchine per scoprire che non può esistere Roma senza la sua isola.

Guida: Clelia Di Pasquale.

Costo: €18 nuovi iscritti; €16 soci; €15 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti; €14 disabili; €13 ragazzi (11-17); €8 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 24 maggio 2026, h 18.30

Le Torri medievali di Roma

Passeggiata serale nella storia di Roma per rivivere avventure, fatti, miti e maldicenze di quando le famiglie baronali si contendevano il potere e il territorio cittadino innalzando alte torri, di cui molte sopravvivono ancora oggi inglobate in costruzioni di epoche successive.

Guida: Marco Biordi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.