Letture: ... - Sagre a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|Centro storico
|data:
|da venerdì 5 giugno 2026, alle 19:00
a sabato 6 giugno 2026, alle 00:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Associazione La Pleiade di Castelnuovo di Porto
|Referente:
|Raffaele Braccini
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
Sagra degli Arrosticini a Castelnuovo di Porto il 5 e 6 giugno 2026
Castelnuovo di Porto – Centro storico
Programma:
Venerdì 5 giugno
ore 19:00 Apertura stand gastronomico
Sabato 6 giugno
ore 19:00 Apertura stand gastronomico
L'Associazione pur vigilando attentamente declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante la sagra a persone, animali e cose.
Informazioni:
www.facebook.com/groups/417820971633265/