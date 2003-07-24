Sagra degli Arrosticini a Castelnuovo di Porto il 5 e 6 giugno 2026, Castelnuovo di Porto RM, 05/06/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

giu 05 2026
giu 06 2026

Sagra degli Arrosticini a Castelnuovo di Porto il 5 e 6 giugno 2026

Letture: ... - Sagre a Castelnuovo di Porto - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Centro storico
data: da venerdì 5 giugno 2026, alle 19:00
a sabato 6 giugno 2026, alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Associazione La Pleiade di Castelnuovo di Porto
Referente: Raffaele Braccini
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Sagra degli Arrosticini a Castelnuovo di Porto il 5 e 6 giugno 2026
Descrizione evento: 
Sagra degli Arrosticini a Castelnuovo di Porto il 5 e 6 giugno 2026

 

Castelnuovo di Porto – Centro storico

 

Programma:

Venerdì 5 giugno

ore 19:00 Apertura stand gastronomico

 

Sabato 6 giugno

ore 19:00 Apertura stand gastronomico

 

L'Associazione pur vigilando attentamente declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante la sagra a persone, animali e cose.

 

Informazioni:

www.facebook.com/groups/417820971633265/





 
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Roma c'è! visite guidate (anche...
Mi costituisco a modena
Larp da camera 2026. eesperienze...
Sagra degli arrosticini a...
Roma c'è! visite guidate (anche...
Approfondimenti
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio