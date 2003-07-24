Descrizione evento:

Spettabile Redazione



sabato 16 maggio, con inizio alle ore 17.30, presso la sala conferenze dell' Hotel San Giorgio in Via Sublacense agli Altipiani di Arcinazzo, si terrà la presentazione del libro di poesie " Mi costituisco a Modena" di Michele Gentile e Francesco Pasqual.



Il volume che ha il patrocinio dell'Associazione Antigone è un viaggio in versi che racconta l'esperienza maturata dagli autori con i laboratori di poesia nelle carceri di Velletri, Torino e Milano Bollate insieme alla Nazionale Poeti. Il ricavato delle vendite del libro andrà a sostenere le attività della Comunità in Dialogo di Trivigliano.



Presenterà il poeta e scrittore Nicola Comberiati.



Sarà presente l'editore del volume Fabio Salvatore Furnari.



Ingresso gratuito



