“Game Lover” con Enzo Casertano e Alessandra Merico in scena il 24 maggio al Piccolo Teatro di Prova, Roma RM, 24/05/2026 - Lazio in Festa
 

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mag 24 2026

“Game Lover” con Enzo Casertano e Alessandra Merico in scena il 24 maggio al Piccolo Teatro di Prova

Letture: ... - Teatro a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: piccolo teatro
data: domenica 24 maggio 2026, dalle 00:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
“Game Lover” con Enzo Casertano e Alessandra Merico in scena il 24 maggio al Piccolo Teatro di Prova
Descrizione evento: 
   “Game Lover” con Enzo Casertano e Alessandra Merico in scena il 24 maggio al Piccolo Teatro di Prova



 



La vita di coppia, con i suoi alti e bassi, si trasforma in un irresistibile gioco teatrale con lo spettacolo "Game Lover" in scena, domenica 24 maggio alle ore 18:00, presso il Piccolo Teatro di Prova. Una brillante commedia a episodi che racconta con ironia e intelligenza la vita di coppia.



 



Lo spettacolo accompagna il pubblico attraverso i momenti più significativi della relazione tra Danilo e Arianna: prima fidanzati, poi sposati, alle prese con paure, entusiasmi, piccole crisi e il desiderio di ritrovare nuovi stimoli nella quotidianità. Sull’altalena del matrimonio, tra attimi felici e inevitabili incomprensioni, prende forma una storia capace di divertire ma anche di offrire una riflessione acuta sull’evoluzione dei rapporti sentimentali e sui cambiamenti sociali del nostro tempo.



 



“Game Lover” mette a fuoco, con leggerezza e profondità, il conflitto più antico e universale: quello tra un uomo e una donna. Una narrazione che intreccia comicità e osservazione sociale, restituendo al pubblico uno spaccato autentico e tragicomico della vita contemporanea.



 



A dare vita a questo esilarante alternarsi di situazioni saranno Enzo Casertano e Alessandra Merico, protagonisti di un confronto serrato, ricco di situazioni paradossali e sorprendenti rivelazioni, che promette di coinvolgere e divertire gli spettatori fino all’ultimo momento



 



Piccolo Teatro Di Prova



Via del Campo 16/C - Roma



Info 3281278975 
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