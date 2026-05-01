Bonfire Market, Roma RM, 23/05/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

mag 23 2026
mag 24 2026

Bonfire Market

doppio appuntamento a Roma tra artigianato, creatività e comunità sostenibile

Letture: ... - Mercati a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Uliveto Sant’Urbano
Vicolo di Sant’Urbano
data: da sabato 23 maggio 2026, alle 10:00
a domenica 24 maggio 2026, alle 20:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Bonfire Market
Referente: Bonfire Market
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Bonfire Market
Descrizione evento: 
Sabato 23 e domenica 24 maggio torna presso l’Uliveto di Sant’Urbano al Parco della Caffarella di Roma una doppia edizione di Bonfire Market, l’evento dedicato ad artigianato, creatività e sostenibilità. Nella due giorni ad ingresso gratuito, oltre 40 espositori selezionati da tutta Roma animeranno il market con centinaia di creazioni handmade: illustrazioni, bijoux, accessori, abbigliamento, oggetti di design e produzioni indipendenti. La suggestiva cornice dell’uliveto, tra campagna romana e memorie archeologiche, offre ai partecipanti un’atmosfera rilassata e distesa.



Alcuni degli espositori



Regnum Naturae è un’azienda agricola permaculturale che coltiva zafferano, olivi ed erbe officinali attraverso metodi organico-rigenerativi. Dalle diverse parti del fiore dello zafferano nascono liquori artigianali, tisane, sale viola ai petali di zafferano, oleoliti, candele profumate e naturalmente zafferano purissimo in stimmi, oltre all’olio extravergine d’oliva. Vetri di Mare è un brand di gioielli artigianali che trasforma i vetri levigati dal mare in creazioni uniche e preziose. Ogni pezzo nasce dalla raccolta e dalla lavorazione di frammenti modellati dal tempo e dalle onde, reinterpretati in chiave contemporanea. L’unicità e le imperfezioni naturali di ogni creazione raccontano una storia legata al mare e alla natura.



Terramind realizza terrari artigianali: piccoli ecosistemi in vetro che uniscono design, natura e sostenibilità. Ogni composizione è pensata come un elemento d’arredo vivo, creato con piante e materiali accuratamente selezionati per ricreare ambienti verdi in miniatura. Le Orme di Ilaria è un progetto che, tra arte e artigianato, propone illustrazioni handmade. Disegno e incisione calcografica convergono in produzioni fatte a mano. tra accessori personalizzati e opere d’arte che vogliono raccontare emozioni e storie quotidiane. 



Closet di Monique è un progetto indipendente dedicato alla selezione di capi vintage e second hand. Il brand nasce con l’obiettivo di dare nuova vita agli abiti già esistenti, attraverso una proposta curata che unisce ricerca estetica, qualità dei materiali e attenzione alla sostenibilità.



Bonfire non è solo market



Ad arricchire la manifestazione ci saranno numerose attività collaterali dedicate sia agli adulti che ai bambini. Tra queste, l’appuntamento con i tarocchi astrologici a cura dell’astrologa e tarologa Susy Benvenuto: una lettura originale degli arcani maggiori interpretati in chiave astrologica, in un dialogo tra due antiche discipline simboliche. Per i più piccoli sarà presente uno spazio dedicato al truccabimbi, tra colori, fantasia e gioco creativo.



In programma anche una lezione di Hatha Yoga, un momento dedicato al benessere e alla riconnessione con sé stessi attraverso respiro, movimento e pratica immersi nella natura. Non mancherà il laboratorio di cucito creativo, aperto anche ai bambini, che potranno avvicinarsi ad ago e filo imparando le tecniche base del cucito e realizzando pupazzi e accessori originali.



Spazio anche al movimento consapevole con una lezione di autoeducazione attraverso il metodo Feldenkrais, pratica che utilizza movimenti dolci e accessibili per migliorare percezione, coordinazione e benessere del corpo. Infine sono previsti inoltre i workshop creativi Furoshiki: autoritratto a collage, un laboratorio dedicato all’espressione personale attraverso carta, immagini e colori. Riuso e condivisione per tutte le età.



Torna la sezione “Te lo regalo se lo vieni a prendere”



Ritorna anche l’iniziativa “Te lo regalo se lo vieni a prendere”, nata per promuovere condivisione, riuso e sostenibilità. Un’area dedicata allo scambio e alla circolazione gratuita di oggetti ancora in buono stato: libri, giochi, abbigliamento e piccoli oggetti che meritano una seconda vita. Basterà consegnare allo staff cinque oggetti, che verranno poi esposti e scelti liberamente dal pubblico.



Un modo concreto per incentivare il riuso e creare nuove connessioni attraverso gli oggetti, valorizzando l’idea che ciò che non utilizziamo più possa diventare utile e prezioso per qualcun altro.



Food & Beverage



Nello spazio verde della Caffarella sarà presente anche Mozao, food truck itinerante specializzato in street food. Nel menù gnocco fritto e tigelle farcite con diverse varianti e condimenti, accompagnati da birre, cocktail, succhi e altre bevande.



 



Bonfire Market



sabato 23 e domenica 24 maggio



Dalle 10 alle 20



Uliveto Sant’Urbano



Vicolo di Sant’Urbano - Roma



Ingresso Libero
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Turano divino 2026
Roma c'è! visite guidate (anche...
Artepiano festival
Festa ss. trinita' 2026
Domenica 24 maggio al bioparco...
Approfondimenti
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio