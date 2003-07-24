Il Gianicolo – Un Viaggio tra Storia e Splendore, Roma RM, 31/05/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

mag 31 2026

Il Gianicolo – Un Viaggio tra Storia e Splendore

Visita Guidata

Letture: ... - Mostre-Mercato a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Roma
Gianicolo - Piazza di S. Pietro in Montorio - Roma
data: domenica 31 maggio 2026, dalle 16:00 alle 18:00
intrattenimenti:
info sul luogo:

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Artisti Naty
Referente: Artisti Naty
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 321321
Il Gianicolo – Un Viaggio tra Storia e Splendore
Descrizione evento: 
DOMENICA 31 MAGGIO ALLE ORE 16:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 16:00 DI SABATO 30 MAGGIO al seguente https://artistinaty.it/event/il-gianicolo/



Domenica 31 maggio potremo ammirare da vicino tutte le bellezze che il Gianicolo ci riserva, un vero viaggio tra storia e splendore.



La nostra passeggiata inizierà dal suggestivo complesso monumentale di San Pietro in Montorio, che ospita al suo interno il celebre Tempietto di Donato Bramante.



Proseguiremo verso l’Accademia di Spagna, prestigiosa istituzione culturale, fino a raggiungere la storica Villa Spada.



L’itinerario ci condurrà davanti alla maestosa e barocca Fontana dell’Acqua Paola, celebre anche per la sua apparizione nel film “La grande bellezza”.



Successivamente ci sposteremo verso Villa Aurelia, elegante villa storica con vista panoramica sulla città.



Raggiungeremo poi il monumento equestre dedicato a Giuseppe Garibaldi, eroe del Risorgimento italiano.



Da qui ci affacceremo sulla scenografica Terrazza del Gianicolo, uno dei punti panoramici più suggestivi di Roma, da cui si domina l’intera città.



Proseguiremo verso Villa Lante, raffinata residenza rinascimentale immersa nel verde del colle.



Concluderemo il nostro percorso al Faro del Gianicolo, monumento simbolico che celebra l’unità nazionale e si erge sull’altura panoramica.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Omogirando “robert mapplethorpe....
10^ cellittata larianese
Il gianicolo – un viaggio tra...
Testaccio estate 2026 a città...
Sulle orme di san francesco arriva...
Approfondimenti
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio