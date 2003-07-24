Descrizione evento:

DOMENICA 31 MAGGIO ALLE ORE 16:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 16:00 DI SABATO 30 MAGGIO al seguente https://artistinaty.it/event/il-gianicolo/



Domenica 31 maggio potremo ammirare da vicino tutte le bellezze che il Gianicolo ci riserva, un vero viaggio tra storia e splendore.



La nostra passeggiata inizierà dal suggestivo complesso monumentale di San Pietro in Montorio, che ospita al suo interno il celebre Tempietto di Donato Bramante.



Proseguiremo verso l’Accademia di Spagna, prestigiosa istituzione culturale, fino a raggiungere la storica Villa Spada.



L’itinerario ci condurrà davanti alla maestosa e barocca Fontana dell’Acqua Paola, celebre anche per la sua apparizione nel film “La grande bellezza”.



Successivamente ci sposteremo verso Villa Aurelia, elegante villa storica con vista panoramica sulla città.



Raggiungeremo poi il monumento equestre dedicato a Giuseppe Garibaldi, eroe del Risorgimento italiano.



Da qui ci affacceremo sulla scenografica Terrazza del Gianicolo, uno dei punti panoramici più suggestivi di Roma, da cui si domina l’intera città.



Proseguiremo verso Villa Lante, raffinata residenza rinascimentale immersa nel verde del colle.



Concluderemo il nostro percorso al Faro del Gianicolo, monumento simbolico che celebra l’unità nazionale e si erge sull’altura panoramica.