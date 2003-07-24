Descrizione evento:

Sabato 13 giugno a Roma, in occasione dei Pride della capitale, abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ Friendly OmoGirando “Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza” con GianOrso!



Nel mese dei Pride, proponiamo una visita tematica tardopomeridiana alla mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe all’Ara Pacis. Le foto di Mapprlethorpe sono considerate una pietra miliare della cultura gay a ridosso di uno dei periodi più tristi dell'intera comunità: l'avvento dell'AIDS. La visita sarà affiancata dal fotografo GianOrso che arricchirà il nostro tour con approfondimenti legati alla tecnica fotografica ed aneddoti sulla vicenda personale di Mapplethorpe.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

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Cos’è OmoGirando?

https://omogirando.jimdofree.com/dicono-di-noi/