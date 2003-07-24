OmoGirando “Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza” con GianOrso, Roma RM, 13/06/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

giu 13 2026

OmoGirando “Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza” con GianOrso

Evento Roma Pride

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Museo dell'Ara Pacis
Via di Ripetta
data: sabato 13 giugno 2026, dalle 17:30 alle 19:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
OmoGirando “Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza” con GianOrso
Descrizione evento: 
 Sabato 13 giugno a Roma, in occasione dei Pride della capitale, abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ Friendly OmoGirando “Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza” con GianOrso!

 

Nel mese dei Pride, proponiamo una visita tematica tardopomeridiana alla mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe all’Ara Pacis. Le foto di Mapprlethorpe sono considerate una pietra miliare della cultura gay a ridosso di uno dei periodi più tristi dell'intera comunità: l'avvento dell'AIDS. La visita sarà affiancata dal fotografo GianOrso che arricchirà il nostro tour con approfondimenti legati alla tecnica fotografica ed aneddoti sulla vicenda personale di Mapplethorpe.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/

 

______                                  

 

Cos’è OmoGirando?

https://omogirando.jimdofree.com/dicono-di-noi/
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Omogirando “robert mapplethorpe....
10^ cellittata larianese
Il gianicolo – un viaggio tra...
Testaccio estate 2026 a città...
Sulle orme di san francesco arriva...
Approfondimenti
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio