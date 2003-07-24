Sulle sponde del Tevere l’Omaggio a Ennio Morricone, Roma RM, 12/09/2026 - Lazio in Festa
 

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set 12 2026

Sulle sponde del Tevere l’Omaggio a Ennio Morricone

Letture: ... - Spettacoli a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Lungotevere
data: sabato 12 settembre 2026, dalle 00:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Sulle sponde del Tevere l’Omaggio a Ennio Morricone
Descrizione evento: 
Le colonne sonore che da Roma hanno attraversato il cinema e conquistato il mondo tornano a risuonare lungo il fiume che lambisce Trastevere, il quartiere in cui Ennio Morricone nacque e crebbe. Sabato 12 settembre 2026, a partire dalle ore 18:30, il Tevere diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto per Il Tevere in Musica. Omaggio a Ennio Morricone”, il concerto-spettacolo gratuito, ospitato su un battello che danzerà nel tratto fluviale del Tevere all’altezza di Ponte Sant’Angelo Lungotevere Tor di Nona, ricondurrà simbolicamente la musica del Maestro nei luoghi da cui tutto ebbe inizio.

Sul battello la Piccola Sinfonica Romana, ensemble di 20 elementi formato da storici professori d’orchestra che hanno accompagnato Morricone nel corso delle sue tournée internazionali, eseguirà dal vivo alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema: da C’era una volta il West a Mission, da Nuovo Cinema Paradisoa Per un pugno di dollari, fino a La ballata di Sacco e Vanzetti e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.

Un repertorio entrato nella memoria collettiva e capace di superare confini, lingue e generazioni, affidato proprio ad alcuni dei musicisti che con il Maestro hanno condiviso palcoscenici e tournée in tutto il mondo. A dirigerli sarà Emanuele Bossi, con Eunice Cangianiello nel ruolo di primo violino.

Il legame di Ennio Morricone con Roma è stato profondo e indissolubile. La Capitale non è stata soltanto la città in cui è nato e ha scelto di vivere, ma il luogo della sua formazione, il laboratorio della sua ricerca musicale, la musa che ne ha accompagnato l’immaginario e, infine, la custode della sua memoria. Anche quando Hollywood gli aprì le porte e le sue composizioni raggiunsero ogni parte del mondo, Morricone rimase legato alla sua città, facendone il centro umano e creativo di un percorso artistico irripetibile.

È proprio questo rapporto a costituire il cuore dello spettacolo: la musica torna nel paesaggio che ha contribuito a generarla, con il Tevere come palcoscenico, Castel Sant’Angelo come scenografia e Roma interprete di un racconto che unisce le origini trasteverine del Maestro alla dimensione universale della sua opera.

Ad accompagnare il percorso musicale, della durata di circa 90 minuti, sarà la voce narrante di Giuseppe Liuzzo, che intreccerà alle esecuzioni aneddoti, chiavi di lettura e raccordi drammaturgici, restituendo al pubblico non soltanto il compositore celebrato in tutto il mondo, ma anche l’uomo e il suo rapporto con Roma.

Il pubblico potrà assistere liberamente e gratuitamente allo spettacolo dalle due sponde del fiume, seguendo il concerto eseguito a bordo del battello-palcoscenico. 

Il Tevere in Musica. Omaggio a Ennio Morricone”è un progetto ideato e prodotto da Argot Produzioni, realizzato in collaborazione con The Voyager S.r.l., con il management artistico di Effegi Live. Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

12 settembre, ore 18.30, Lungotevere Tor di Nona - fiume Tevere, banchine di Castel Sant’Angelo e Ponte Sant’Angelo, Roma

Ingresso gratuito e ad accesso libero dalle sponde del fiume

Info: iltevereinmusica@gmail.com, argot.it                         

Tel. 375 53 52 595
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