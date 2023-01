Non definito

Descrizione evento: L'AVENTINO

Il colle Aventino (mons Aventinus) prende forse il nome dalla parola Adventus, in riferimento all’avvistamento dei sei avvoltoi di Remo, nella sfida che proclamerà il fratello primo re di Roma. Un’altra affascinante ipotesi propone la derivazione dal re Aventino, successore della stirpe dei Enea di Alba Longa, sepolto su questo colle dopo la sua morte.



