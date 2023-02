Descrizione evento: Defrag in collaborazione con Expolive Project e Bandits Concerti presenta Live: Casablanca con opening act Zephiro @ Defrag Apertura porte: 21:00

Inizio: 22:00

Ingresso: 10€

(Tessera gratuita) Media Partner: Radio Città Aperta, Underground Si Muove, RomaSuona

----------------------- CASABLANCA

A 4 anni di distanza da “Pace violenza o costume” torna la band icona del rock stoner italiano: i Casablanca tornano sul palco per presentare il loro terzo album “Il lato oscuro”, uscito il 6 Maggio 2022.



L'album è composto da 11 brani inediti, una track list che contiene i feat. di ALTERIA e GIUSY FERRERI in un brano stoner rock come mai l’avete ascoltata.



La band guidata dai due ex Deasonika Max Zanotti (voce chitarra) e Stefano Facchi (batteria) da Antonio Mesisca (basso) e Rosario Lo Monaco (chitarra), presenta un nuovo progetto che riporta l’attenzione sul rock più abrasivo ed urticante ma con l’eleganza dei testi di Zanotti, che riescono ad essere taglienti ed universali allo stesso tempo. L’intero album, è stato prodotto da Max Zanotti e mixato da Alberto Bonardi presso lo Spire Studio (Ronago).



La band ne spiega il titolo: "In una civiltà americanizzata e controllata in ogni ambito della nostra vita, siamo armati di poche certezze e aspettiamo silenziosi che qualcosa accada dall’alto. Siamo tutti amici e follower, una collettività di individui: un esercito del surf, ma tutti un po’ invisibili."



https://www.instagram.com/casablancarocks/

https://www.facebook.com/casablancarocks

https://open.spotify.com/artist/7iUEZ7I2fzicPFg0WYduUC?si=MuKuPZr7SOSVnBxPzwhEQQ -------------------------

ZEPHIRO (Opening Act)



Gli Zephiro sono una band new wave di Roma attiva dal 2002 e capitanata da Claudio Todesco. Strizzano l’occhio al post-punk britannico con liriche in italiano e a volte in giapponese.



Nel 2006 pubblicano il primo album “Immagina un Giorno” presentato a Messaggerie Musicali di Roma.

Nel 2012 pubblicano l’EP “Kawaita Me” contenente due brani in giapponese.

Intensa è l’attività live con più di 300 date all’attivo, quattro Japan Tour di cui uno con 37 live, tre date nella grande mela e due a Buenos Aires. Vincono concorsi come Un Palco per il MEI, Rock Targato Italia e Videofestival Live. Svariate sono le aperture prestigiose come Negrita e Max Gazzè a Tokyo, Carl Palmer, Garbo, Diaframma, Neon e Riccardo Sinigallia.



Scelgono l’Islanda come location per due videoclip legati all’album “Baikonur” - etichetta kuTso Noise Home – che vede alla chitarra Claudio Todesco, alla voce e al basso Claudio Desideri e alla batteria Leonardo Sentinelli; l’ultima traccia è un featuring con la voce storica dei Diaframma, Miro Sassolini.

Dal 2019 ritorna nella formazione Francesco Chini alla voce e al basso.



www.zephiro.org

www.instagram.com/zephiro_official

www.facebook.com/zephiroband

www.youtube.com/zephiroband

https://open.spotify.com/artist/7euzpSgCdCp5RdQQ1hvsyJ?si=eIiaaCn3Q1WXmy6pzrRm_g

