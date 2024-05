Descrizione evento:

Vieni a scoprire con noi la storia della nostra città e lasciati sorprendere dai panorami e dai colori romani. Ecco gli itinerari per Voi. Sabato 11 Maggio 2024, h 16:00 - Visita Guidata L’Isola Tiberina e i suoi sotterranei https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3589 Sabato 11 Maggio 2024, h 16:30 - Visita Guidata Pasquino e le Statue parlanti, l'irriverenza a Roma! https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3169 Domenica 12 Maggio 2024, h 16:30 - Visita Guidata Passeggiando tra i vicoli storici di Roma https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3602 Domenica 12 Maggio 2024, h 20:30 - Visita Guidata Passeggiata serale nel salotto di Roma per finire con un suggestivo gioco di luci https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3734 INFORMAZIONI, ORARI E TARIFFE Si prega di far riferimento ai link di ogni visita specifica. La Tariffa include l'Auricolare che permette di seguire la visita in sicurezza ed in assoluto comfort. Regolamento Associativo https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/ Festeggia Il Compleanno con Romanitas! Ti Regaliamo una Visita guidata per il Tuo Compleanno! (Promo Valida dal giorno del Compleanno al weekend successivo per un minimo di 6 Adulti). VISITE PRIVATE Tutti i nostri Itinerari possono essere svolti anche privatamente a delle ottime Tariffe di Benvenuto. Basta contattare Beatrice al n 339 592 4941 e valutare le tante proposte ed i percorsi da creare "ad hoc" per Voi. PRENOTAZIONI Tutte le Visite necessitano della prenotazione inviando una e mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un Sms o WA ai numeri Beatrice 339 592 4941 Cristiana 331 563 2913 Indispensabile per ricevere la conferma e qualsiasi dettaglio o variazione utile.