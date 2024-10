Descrizione evento:

È festa d'autunno a Canterano, tra castagne e bellezza – 2/3 novembre



Siete pronti per una scorpacciata di castagne declinate dal primo piatto fino al dolce? Se la risposta è affermativa, Canterano vi aspetta il 2 e 3 novembre. Quale meta migliore per il fine settimana di Halloween?



L'autunno è la stagione della trasformazione, della riflessione e del cambiamento. È il periodo dell'anno in cui la natura rallenta, le giornate si accorciano, e i colori vibranti delle foglie passano dal verde al giallo, all'arancio e al rosso ci ricordano la bellezza del ciclo naturale della vita. Festeggiamolo allora questo autunno! Il modo migliore è salire in macchina raggiungere Canterano il 2 e 3 novembre, dove è Festa d'autunno.



Siamo in provincia di Roma, a pochi passi dalla capitale, nella valle dell'Aniene, in una zona ricca di verde e di paesaggi collinari suggestivi, sabato 2 novembre dalle 17 in poi e domenica a pranzo dalle 12, la proloco "nuova di zecca" vi aspetta con: pane alle castagne e formaggio di produzione locale, maltagliati con fagioli, funghi e granella di castagne dop. Non finisce qui, come si può chiudere in bellezza un pranzo fatto tutto a base di castagna? Ovviamente con un Mont Blanc, che non sarà da solo sul podio dei dolci, ma degnamente accompagnato dalla la crostatina al limone e per chi non ha problemi di diabete c'è anche la meringa!



Canterano è un esempio della bellezza dei piccoli borghi italiani, in cui le tradizioni si sono mantenute vive. La sua atmosfera calma e le sue viste panoramiche lo rendono un luogo speciale per chi cerca un'esperienza autentica lontano dalla città. Meta ideale per chi cerca una giornata nella natura e vuole esplorare la tranquillità dei borghi laziali. La vicinanza al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini offre opportunità per fare escursioni e attività all'aria aperta. Meritano una visita il Municipio, custode di epigrafi romane e la Chiesa di San Mauro, patrono del paese, dove vengono conservati gelosamente antichi manoscritti e preziosi dipinti. Una chicca che caratterizza il territorio di Canterano sono le sue profonde e misteriose grotte sotterranee utilizzate fin da tempi passati come rifugio in tempi di guerra, per sfuggire ad attacchi nemici o a bombardamenti, e restano oggi silenziosi testimoni di infinita bellezza.



Data – 2/3 novembre

Località: Canterano (Roma)

