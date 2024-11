Descrizione evento:

๐Ÿ“ข๐—ก๐—ผ๐—ถ๐—–๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผโ—๐—ฉ๐—ผ๐—ถ๐—ฆ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถโ“



๐Ÿ“๐——๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐Ÿฎ๐Ÿฎ๐——๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฐtorna puntuale nella splendida cornice di P.zza V. Emanuele a Pofi (FR) la ๐ŸŽ “๐™๐™Š๐™ˆ๐˜ฝ๐™Š๐™‡๐˜ผ๐™๐˜ผ๐™‘๐™„๐™‘๐™€๐™‰๐™๐™€๐˜ผ๐˜พ๐™Š๐™‡๐™Š๐™๐™„– ๐™๐™ฃ๐™–๐™๐™ค๐™ข๐™—๐™ค๐™ก๐™–๐™ฉ๐™–๐™„๐™ฃ… ๐˜พ๐™ค๐™ข๐™ช๐™ฃ๐™š” ๐ŸŽ„giunta alla sua 3^ edizione, a cura dell’๐—”๐˜€๐˜€. ๐—ฃ๐—ข๐—™๐—œ๐—”๐—–๐—ข๐—Ÿ๐—ข๐—ฅ๐—œ, con il patrocinio del ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฃ๐—ผ๐—ณ๐—ถe la collaborazione dell’๐—”๐˜€๐˜€. ๐—™๐—ผ๐—น๐—ธ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฃ๐—ผ๐—ณ๐—ฎ๐—ป๐—ผ, ๐—”๐˜€๐˜€.๐—š๐—ฟ๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฃ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฃ๐—ฎ๐—ปe ๐—”๐˜€๐˜€. ๐—œ๐—น๐— ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ผ๐——๐—ฒ๐—ถ๐—ก๐˜‚๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฃ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ถ.



โ˜ƒ๏ธUna rivisitazione in chiave animata e “a colori” del famoso gioco della tombola, con protagonisti i 91 Comuni delle Provincia di Frosinone rappresentati dagli “๐—”๐—ป๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐—ง๐—ผ๐—บ๐—ฏ๐—ผ๐—น๐—ฎ”, pronti ad animare il “๐—ฆ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ๐—š๐—ถ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ” prima di essere guidati dall’immancabile “๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ผ๐—”๐—ป๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ฎ” verso il “๐—ง๐—ฎ๐—ฏ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐—š๐—ถ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ”. ๐ŸŽ



๐ŸŽธ๐Ÿช—Durante la giornata ci saranno esibizioni di gruppi locali con canti e balli della tradizione popolare pofana, sarà possibile Visitare il Museo Preistorico “P. Fedele” in collaborazione con l'๐—”๐˜€๐˜€. ๐—ง๐—จ๐—”.



๐ŸฅณPer i bambini divertimento assicurato con i gonfiabili, animazione, mascotte e zucchero filato omaggio! ๐Ÿญ



Sarà presente inoltre anche un’area gastronomica.๐ŸŒญ๐ŸŸ



๐™‡๐™–๐™ฉ๐™ค๐™ข๐™—๐™ค๐™ก๐™–๐™ฉ๐™–๐™šฬ€ ๐™˜๐™ค๐™ข๐™ฅ๐™ก๐™š๐™ฉ๐™–๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™œ๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ช๐™ž๐™ฉ๐™–, ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™˜๐™–๐™ง๐™ฉ๐™š๐™ก๐™ก๐™š๐™ค๐™›๐™›๐™š๐™ง๐™ฉ๐™š๐™™๐™–๐™ก๐™ก’๐™ค๐™ง๐™œ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™ฏ๐™ฏ๐™–๐™ฏ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š, ๐™˜๐™ค๐™จ๐™žฬ€ ๐™˜๐™ค๐™ข๐™š๐™ž๐™ง๐™ž๐™˜๐™˜๐™๐™ž๐™ฅ๐™ง๐™š๐™ข๐™ž๐™˜๐™๐™š๐™ซ๐™ž๐™–๐™จ๐™ฅ๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™–๐™ฃ๐™ค!๐ŸŽ๐Ÿ›



๐˜ผ๐™‘๐™ค๐™ž๐™˜๐™๐™ž๐™š๐™™๐™ž๐™–๐™ข๐™ค๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™š๐™˜๐™ž๐™ฅ๐™–๐™ฏ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š๐™š๐™™๐™š๐™ซ๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ช๐™–๐™ก๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ช๐™ฃ๐™–๐™ฅ๐™š๐™ฃ๐™ฃ๐™–๐Ÿ–‹๏ธ๐™ฅ๐™š๐™ง๐™œ๐™ž๐™ค๐™˜๐™–๐™ง๐™š!



Programma:

๐Ÿ‘‰๐—ข๐—ฟ๐—ฒ๐Ÿญ๐Ÿฌ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ-๐Ÿญ๐Ÿฏ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐—ฒ๐Ÿญ๐Ÿฑ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ-๐Ÿญ๐Ÿด.๐Ÿฌ๐Ÿฌ

๐—ฉ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—š๐˜‚๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐— ๐—จ๐—ฆ๐—˜๐—ข๐—ฃ๐—ฅ๐—˜๐—œ๐—ฆ๐—ง๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—–๐—ข

Info & Prenotazioni Ass. TUA 338-8644122



๐Ÿ‘‰๐—ข๐—ฟ๐—ฒ๐Ÿญ๐Ÿฎ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ

๐—”๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—ง๐—จ๐—ฅ๐—”๐—”๐—ฅ๐—˜๐—”๐—™๐—ข๐—ข๐——

Stand Gastronomici Per tutta la durata della manifestazione



๐Ÿ‘‰๐—ข๐—ฟ๐—ฒ๐Ÿญ๐Ÿฎ.๐Ÿฐ๐Ÿฑ

๐—œ๐—Ÿ๐— ๐—”๐—š๐—œ๐—–๐—ข๐—ก๐—”๐—ง๐—”๐—Ÿ๐—˜๐——๐—˜๐—œ๐—•๐—”๐— ๐—•๐—œ๐—ก๐—œ

Gonfiabili-Animazione-Mascotte per tutta la durata della manifestazione



๐Ÿ‘‰๐—ข๐—ฟ๐—ฒ๐Ÿญ๐Ÿฏ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ

๐—–๐—”๐—ก๐—ง๐—œ๐—ฒ๐—•๐—”๐—Ÿ๐—Ÿ๐—œ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ๐—ง๐—ฅ๐—”๐——๐—œ๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜๐—ฃ๐—ข๐—ฃ๐—ข๐—Ÿ๐—”๐—ฅ๐—˜

Esibizione del Gruppo FOLKLORE POFANO



๐Ÿ‘‰๐—ข๐—ฟ๐—ฒ๐Ÿญ๐Ÿฑ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ

๐—ฃ๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—˜๐—ก๐—ง๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜๐—”๐—ก๐—œ๐— ๐—”๐—ง๐—ข๐— ๐—•๐—ข๐—Ÿ๐—”

Sfilata dei 90 numeri “AnimaTombola” fino al Sacchetto Gigante



๐Ÿ‘‰๐—ข๐—ฟ๐—ฒ๐Ÿญ๐Ÿฑ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ

๐—ง๐—ข๐— ๐—•๐—ข๐—Ÿ๐—”๐—ง๐—”๐—ฉ๐—œ๐—ฉ๐—˜๐—ก๐—ง๐—˜

Completamente Gratuita e con ricchi premi



๐Ÿ‘‰๐—ข๐—ฟ๐—ฒ๐Ÿญ๐Ÿณ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ

๐— ๐—จ๐—ฆ๐—œ๐—–๐—›๐—œ๐—”๐— ๐—ข๐—œ๐—ก๐—ฆ๐—œ๐—˜๐— ๐—˜...

Porta il Tuo strumento per suonare e cantare insieme a Noi



๐Ÿ“Pofi (FR), Piazza V. Emanuele

๐Ÿ“Domenica 22.12.2024



…๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฐ, ๐˜ช๐˜ญ๐˜ท๐˜ช๐˜ข๐˜จ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ข! ๐ŸšŒ๐Ÿ’จ

Vuoi partecipare come "๐—"๐—ป๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐—ง๐—ผ๐—บ๐—ฏ๐—ผ๐—น๐—ฎ"

๐—ง๐—ผ๐—บ๐—ฏ๐—ผ๐—น๐—ฎ”



