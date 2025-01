Descrizione evento:

IDOLI CONTEMPORANEI



di Massimo Pennacchini



a cura di Valeria Rufini Ferranti









Dal 25 gennaio al 7 febbraio 2025 Medina Art Gallery Castelli Romani presenta la mostra personale di Massimo Pennacchini “Idoli Contemporanei” a cura di Valeria Rufini Ferranti.







L'evento di opening è previsto per sabato 25 gennaio alle ore 17:30 presso la sede di Medina Art Gallery Castelli Romani, in Piazza del Mercato 9 a Monte Porzio Catone (RM).







E’ detto idolo ciò che grazie al potere dei nostri occhi diviene oggetto di adorazione e venerazione: da sempre l’uomo ha realizzato e ammirato statue e icone dal fascino senza tempo, sinonimi di culto e memoria, immagini che pur nella contemporaneità mantengono ancora una forza comunicativa non indifferente.



Subendo per primo il magnetismo di questi idoli, Massimo Pennacchini li rilegge secondo una sua specifica logica innervata dall’estetica pop: sfocature, pattern geometrici, dripping, sovraesposizione luminosa, contrasti accentuati al limite della saturazione, preziosi fregi graficizzati. Ciascun elemento visivo è per Pennacchini occasione di rivisitare, reinterpretare e rivitalizzare l’antico senza sacrificarne in alcun modo la riconoscibilità. Gli idoli vengono alterati proprio in ciò che li rende tali, riconoscibili; sono manipolati forse apparentemente e nell’aspetto superficiale, nella forma, ma mai nel contenuto: non perdono infatti nemmeno un briciolo di quell’aura potente che continuano ininterrottamente ad irradiare[...]



Tra colori e le fantasie più varie ci si immerge in un viaggio tra la storia e l’arte, fatto di echi del passato riflessi nel presente, sempre attuali e mai scontati; insomma, tutte le premesse necessarie per una mostra imperdibile.









Contatti Medina Art Gallery Castelli Romani



Email: info@medinacastelliromani.com



Tel: +39 06 27522 64



IG Social: https://www.instagram.com/medinacastelli.arte/



FB Social: https://www.facebook.com/medinacastelli.arte/