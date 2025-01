Descrizione evento:

Morlupo, piccolo borgo sulla Flaminia a nord di Roma, si prepara ad accogliere una delle sue celebrazioni più sentite e tradizionali: la festa di Sant’Antonio Abate.



Il 18 e 19 gennaio, la cittadina si anima di eventi religiosi, culturali e folkloristici, con un programma che ha un tocco speciale per tutti gli amanti degli animali.







La festa prenderà il via sabato 18 Gennaio alle 17.45 con la partenza della processione dalla Piazza Armando Diaz, dove la statua di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, sarà portata in giro per le vie del centro storico.



La Confraternita del Crocifisso, seguita dal Corteo Storico di Morlupo “Mimmi Rocchi”e dai Tamburini Città di Morlupo, guideranno il corteo che culminerà con la benedizione del grande fuoco, simbolo di purificazione e protezione.



Non mancherà, in serata, la tradizionale “Pulentata con spuntature e sarcicce”, un’occasione di convivialità per tutti, ma soprattutto per chi ama le tradizioni gastronomiche del luogo.







La Benedizione degli Animali



Il momento più atteso per gli amanti degli animali sarà domenica 19 gennaio alle 12.15, in Piazza Giovanni XXIII, con la tradizionale benedizione degli animali. Questa cerimonia, che celebra il legame tra gli esseri umani e i loro compagni a quattro zampe, rappresenta un atto di gratitudine e protezione per tutti gli animali. Cani, gatti, cavalli e altri animali domestici sono invitati insieme ai loro padroni a ricevere la benedizione di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali.







La Sfilata di Bellezza per Cani: CANI DA OSCAR



Nel pomeriggio, sempre domenica, da non perdere la divertente e originale sfilata di bellezza “CANI DA OSCAR”, che avrà luogo in Piazza Armando Diaz. In questa competizione, i cani meticci sono i protagonisti, sfidandosi in una sfilata di stile con tanto di premiazioni per i più belli e originali. Un’occasione per divertirsi e ammirare il fascino dei nostri amici a quattro zampe.







Un weekend dedicato agli animali e alla loro bellezza, con una benedizione speciale e una sfilata che renderà Morlupo il cuore pulsante della festa di Sant’Antonio Abate!