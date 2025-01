Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐭𝐢 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐀 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓", Sabato 1 Febbraio ore 20.30 andrà in scena lo spettacolo "𝗠𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗦𝗰𝗼𝗿𝗱𝗮𝘁𝗮", di Ottavia Bianchi, con O. Bianchi, Giorgio Latini e Giacomo Ronconi, regia di G. Latini.







"Mi sono Scordata" è una Commedia musicale che affronta con leggerezza ma senza superficialità temi profondi come la solitudine e la perdita. Si racconta dell’essere soli e smarriti in una società che, tutta tesa verso il consumo frenetico, ha reso gli esseri umani sempre più impauriti anche di fronte ai bisogni più semplici, come l’amore.



La storia è accompagnata dai brani inediti scritti da Ottavia Bianchi e racchiusi nel disco “Ecco il mio cuore”.







Sabato 1 Febbraio 2025 ore 20.30



Dove: Rocca Colonna - Piazza Vittorio Veneto 10 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM)



Biglietti: intero 13 € – ridotto 10 € (under 18)



Prenotazioni: Cell 351.5327740 (anche WhatsApp)



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Per info e dettagli sugli spettacoli potete consultare il link:



https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2025







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.