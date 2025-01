Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta A Teatro 2025", Domenica 9 Febbraio 2025 ore 16.30 andrà in scena lo spettacolo per bambini "A song in the pot", scritto e diretto da Natalìa Cavalleri. Musiche del M° A. Cercato. Con Chiara Carpentieri, N. Cavalleri, Daniel De Rossi.







Spettacolo musicale bilingue italiano / inglese.







Romy e Broom sono due sorelle molto diverse.



Romy ama cantare, romantica e sbadata, non conosce l’inglese. Broom è stonata, vive in compagnia del gufo Owl che parla solo inglese, è decisa e razionale, ed è una maga provetta!



Quando Romy avrà bisogno di imparare l’inglese per comunicare, Owl e Broom le mostreranno come lo studio può essere facile e divertente.



Le due sorelle cambiano, maturano, superano i loro limiti, vincono le loro paure e, soprattutto, capiscono quanto sia importante comunicare.











Info:



Domenica 9 Febbraio 2025 ore 16.30



Dove: Rocca Colonna - Piazza Vittorio Veneto 10 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM)



Biglietti: unico 6€



Età consigliata: 4-10 anni



Prenotazioni: Cell 351.5327740 (anche WhatsApp)



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Per info e dettagli sugli spettacoli potete consultare il link:



https://swiy.co/castelnuovo-2025







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.