Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta A Teatro 2025", Sabato 15 Febbraio 2025 ore 20.30 andrà in scena lo spettacolo "Il paese delle facce gonfie", di Paolo Bignami, con Stefano Panzeri, dramaturg Chiara Boscaro, regia Marco Di Stefano.







Testo Vincitore del Mario Fratti Award 2017 (New York, USA) – selezione ufficiale FringeMi 2022







La storia di un disastro ambientale che si sarebbe potuto evitare se si fosse dato ascolto a chi aveva a cuore la salute della gente. La voce è quella di un uomo che vorrebbe tornare bambino, quando le nuvole gli passavano sopra la testa ed erano desideri che aspettavano di prendere forma. Il pubblico resta commosso, coinvolto e vicino al racconto. La storia, i luoghi e i personaggi sono di fantasia, ma tornano alla mente gli eventi che hanno danneggiato e continuano a danneggiare salute e ambiente.







Info:



Sabato 15 Febbraio 2025 ore 20.30



Dove: Rocca Colonna - Piazza Vittorio Veneto 10 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM)



Biglietti: intero 13 € - ridotto 10 € (under 18)



Prenotazioni: Cell 351.5327740 (anche WhatsApp)



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Per info e dettagli sugli spettacoli potete consultare il link:



https://swiy.co/castelnuovo-2025







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.