Descrizione evento:

Festeggiamenti da domenica 23 febbraio











È aria di festa: sfilate in maschera, musica, coriandoli e tanti dolci riempiranno le strade di Paliano.







Un’occasione per grandi e piccini di immergersi nella magia e nella tradizione più colorata dell’anno.







Domenica 23 febbraio | 14:30







๐—ฆ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ e DJ set







Domenica 2 marzo | 14:30







๐—ฆ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ







"๐˜พ๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™ค ๐™™๐™š๐™ž ๐™ˆ๐™ž๐™จ๐™ž"







- 15:00 in Piazza XVII Martiri







- 16:30 in Piazza S. Pertini







Castagnole offerte dalla Pro Loco







Martedì 4 marzo | 14:30







Mattina, da p.zza XVII Martiri







๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ป๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ฒ delle classi della Scuola Primaria dell'I.C. di Paliano







Pomeriggio







๐—ฆ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ con DJ set







Premiazione della "Mascherina più bella" a cura del Circolo Arci







Castagnole offerte dalla Pro Loco







I carri allegorici partiranno da via F.lli Beguinot e arriveranno in viale Umberto I