VISITA GUIDATA CON IL NOSTRO STORICO DELL'ARTE La mostra dedicata a Michelangelo Merisi da Caravaggio, prevista per marzo 2025 presso il Palazzo Barberini di Roma, rappresenta un’importante occasione per celebrare uno dei più influenti artisti del Barocco. Caravaggio, noto come il pittore della luce, ha rivoluzionato la pittura. L’esposizione, curata da esperti del settore, intende mettere in evidenza non solo le opere più celebri dell’artista, ma anche i suoi dipinti meno conosciuti, offrendo una visione completa della sua evoluzione stilistica, soggettiva e tematica. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare capolavori come “Il ragazzo con il basket di frutta”; “La vocazione di San Matteo”; “l’Ecce Homo”, dal Museo del Prado di Madrid, torna in Italia per la prima volta dopo secoli; “Giuditta che decapita Oloferne”; il “Martirio di sant’Orsola”, l’ultimo dipinto dell’artista, terminato poco prima della sua morte, una mostra che prevede un allestimento ordinato cronologicamente il che permetterà di osservare l’evoluzione artistica stilistica dell’artista.