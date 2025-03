Descrizione evento:

Sabato 5 aprile 2025, h 11.30

La Casa dei Cavalieri di Rodi al Foro di Augusto.

Visita guidata con "apertura esclusiva e straordinaria su prenotazione” a numero chiuso (max 25 partecipanti)

Guida: Stefania De Majo.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13) + biglietto d'ingresso per l'apertura straordinaria gestita dai Cavalieri di Rodi e Malta: €10 adulti, €5 ragazzi dai 12 ai 18 anni, gratis bambini sotto i 12 anni.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478217442 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4hsKBD0



Sabato 5 aprile 2025, h 16.00

Archeologi per gioco nei sotterranei di San Martino ai Monti

Visita giocata per bambini con apertura "speciale" (max 15 bambini più i loro accompagnatori).

Un viaggio emozionante nelle viscere della terra per andare alla scoperta di un luogo misterioso riemerso alla luce dopo secoli di oblio.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4bHKdz1



Sabato 5 aprile 2025, h 16.00

Santa Croce in Gerusalemme, il Palazzo del Sessorio e l'Anfiteatro Castrense.

La visita guidata fa parte di un ciclo dedicato al “Giro delle 7 Chiese” istituito nel XVI secolo da San Filippo Neri “il santo della Gioia”, che per invogliare il popolo romano alla pratica religiosa, organizzò un pellegrinaggio che univa momenti di preghiera ad altri di svago.

Guida: Marco Biordi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/41xIqJT



Domenica 6 aprile 2025, h 10.30

Le Terme di Caracalla spiegate ai bambini.

Visita "giocata" per bambini con biglietto d'ingresso gratuito la prima domenica del mese.

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4bPg2Fd



Domenica 6 aprile 2025, h 11.00

I segreti della Via Appia: la “Regina Viarum”.

Visita guidata per scoprire storia e segreti della via più interessante e meglio conservata dell'antichità con entrata gratuita alla Tomba di Cecilia Metella.

Guida: Floriana.

Costo: €13 nuovi iscritti, €12 soci, €11 disabili e loro accompagnatori, €10 ragazzi (da 14 a 17 anni), €5 bambini (da 6 a 13 anni) + €1 a persona piccola offerta per la Chiesa.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3TzTl1i



Domenica 6 aprile 2025, h 11.00

Il Porto di Traiano.

Visita guidata con "apertura straordinaria e gratuita" dell'area archeologica di Portus.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 adulti; €12 ragazzi (14-17 anni); €10 bambini (6-13 anni); gratis bambini fino a 5 anni.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3uKZ5fn



Domenica 6 aprile 2025, h 16.00

I gladiatori del Colosseo, lo sport e il gioco nell'antica Roma.

Divertente "visita giocata per bambini" con attività ludiche, ricostruzioni e rielaborazione culturale per immedesimarsi nella vita dei gladiatori dall' allenamento nelle palestre agli incontri nell'arena.

La visita giocata si svolgerà: nella valle del Colosseo, nel Ludus Magnus (la palestra dei gladiatori) e nei giardini della Domus Aurea. I giochi verranno effettuati in aree pedonali e quindi sicure per i bambini.

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3hjnWe7



Domenica 6 aprile 2025, h 16.00

Le Terme di Diocleziano.

Visita guidata del più esteso complesso termale dell'antica Roma, a soli €15 comprensivi di biglietto d'ingresso la prima domenica del mese.

Guida: Marco Biordi.

Costo: €15 adulti; €12 ragazzi (14-17 anni); €10 bambini (6-13 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi.

Per ulteriori info bit.ly/3cId73H





