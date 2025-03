Descrizione evento:

Domenica 27 aprile a Roma, in occasione della Dyke March, è stata organizzata la visita OmoGirando la mostra Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray!



Presso il Museo Storico della Fanteria di Roma è stata allestita una mostra che affronta la vita di Frida Kahlo attraverso la lente del fotografo Nickolas Muray, suo amico e amante tra il 1937 e il 1946. Muray immortalò la vita di Frida, di Diego Rivera e dei loro ospiti amici in una serie di scatti molto intimi e toccanti, e sperimentò tra i primi il colore in ritratti topici della Kalho in abiti tradizionali che fecero il giro del mondo.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdo.com/le-prossime-uscite/

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/