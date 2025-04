Descrizione evento:

Dopo il successo della prima edizione, che ha coinvolto quasi duemila persone, torna ERP Fest, il progetto dell’associazione giovanile Meltingpot che raccoglie eventi legati al mondo del circo contemporaneo: nei weekend dal 4 al 6 e dall’11 al 13 aprile, tra le abitazioni di Edilizia Romana Popolare di Largo delle Terme Gordiane, andranno in scena artisti e collettivi under 35 del mondo del teatro di strada e del circo contemporaneo.



Meltingpot è un’associazione giovanile under 35 che nasce per valorizzare la creatività in ogni sua forma, in particolare con un progetto che vuole ripensare gli spazi urbani attraverso azioni comunitarie. Nasce così ERP Fest, la manifestazione che porta in luoghi popolari e inaspettati l’arte del circo contemporaneo con sei appuntamenti che riempiranno i pomeriggi del quartiere coinvolgendo i partecipanti con giocosa accoglienza.



Meltingpot porta il circo nei cortili del V Municipio, stabilendo un dialogo diretto con il pubblico, che negli anni passati è stato coinvolto anche a Villa de Sanctis, nel quartiere di Torpignattara, nel contenitore di Villaggio de Sanctis. Anche quest'anno l'ERP Fest sarà una rassegna di arti performative, circo contemporaneo e teatro di strada articolato tra laboratori e performance, in un dialogo intergenerazionale con alcune attività pensate per essere svolte collaborando in famiglia.



“Dopo un’attenta analisi, abbiamo compreso come Largo delle Terme Gordiane, il luogo che ci ospita, sia il cuore pulsante del quartiere e un punto di ritrovo per i suoi abitanti – ha dichiarato Leonardo Varriale, direttore artistico di Meltingpot - Siamo entrati in punta di piedi, con delicatezza, in una comunità così intima, scegliendo di portare spettacoli di circo contemporaneo capaci di coinvolgere la vita del quartiere in un dialogo diretto con chi lo abita”



L'ERP Fest si svolgerà alle ore 17:00 nei weekend dal 4 al 6 e dall’11 al 13 aprile. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria, che è possibile effettuare tramite la piattaforma Eventbrite.





ERP Fest è un progetto di Meltingpot



Con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”



Con il patrocinio del Municipio Roma V



4/6 aprile – 11/13 aprile 2025 ore 17



Largo delle Terme Gordiane



Evento gratuito con prenotazione obbligatoria



Info su: https://www.meltingpotroma.it



Canali social:



Instagram: https://www.instagram.com/meltingpot_roma/



Facebook: https://www.facebook.com/meltingpotroma/about_details?locale=it_IT