Descrizione evento:

"Due alieni per sbaglio"







Vieni a scoprire le avventure di Bu e Ba, due alieni in vacanza provenienti dal lontano Hititi Planet. Un errore clamoroso nel loro viaggio intergalattico li porta sulla Terra. Invece di rimanere delusi, decidono di abbracciare l'imprevisto. I due alieni si uniscono a un colorato circo terrestre, dove esplorano le stranezze e le meraviglie del popolo terrestre attraverso sketch comici e situazioni esilaranti. Tra acrobazie, magie e interazioni comiche con i terrestri, Bu e Ba scopriranno che, nonostante la loro origine extraterrestre, la risata è un linguaggio universale!







Dai 3 anni







Sabato 12 ore 16 e ore 17.30







Ingresso per tutti 7euro + 3euro di tessera associativa adulti







INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 3936276748 tramite whatsapp







EMPORIO DELLE ARTI – Via Giacomo Costamagna,42



www.emporiodellearti.com