Descrizione evento:

Visita guidata Il fascino della Domus Romana di Santa Cecilia in Trastevere Questa visita culturale vi farà scoprire un vero "Gioiello nascosto "del nostro Rione Trastevere. Scenderemo alcuni metri per ammirare una "Domus Romana " intatta" che ci parla di secoli di storia. La Visita prosegue nella Maestosa chiesa tra capolavori del Barocco in scultura e mosaici tra i più antichi di Roma! Un' esperienza imperdibile! Posti limitati ed a numero chiuso. https://visiteguidateroma.com/all-events/?event=2723 INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Sabato 3 Maggio 2025, h 16:00 Durata: 1 ora e mezza circa Accoglienza: Piazza di Santa Cecilia davanti alla chiesa Tariffa: €15,00 radio incluse + €2,50 ingresso alla Domus Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidateroma@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913. La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.