Descrizione evento:









Le visioni di Palmigiani,



l'artista ciociaro selezionato a Tuscania nel concorso “100 Artisti a Palazzo Fani”.







Sarà inaugurata a Tuscania sabato 24 maggio 2025 alle ore 18.00 presso le prestigiose sale di Palazzo Fani,



la nuova edizione di “100 Artisti a Palazzo Fani” promossa e organizzata dalla "Associazione Culturale Turismo Arte Spettacolo di Tuscania".



Il concorso, è suddiviso in tre categorie: pittura, scultura e fotografia. Le opere esposte, selezionate tra centinaia di candidature pervenute, sono state accuratamente valutate da una giuria composta da esperti del settore.



In questa nuova edizione tra i selezionati figura anche l'artista ciociaro Alessandro Palmigiani nato ad Isola del Liri (FR) riconosciuto a livello internazionale e da oltre 35 anni residente a Roma. L’opera fotografica “Ancient reflection" indaga sul rapporto tra classico e contemporaneo nelle architetture della capitale.



Lo scorso anno Palmigiani è stato tra i finalisti del "Premio Arte 2024 Cairo Editore" al Museo della Permanente di Milano ed è presente nel “Catalogo dell'Arte Moderna n. 60 / Gli artisti italiani dal primo Novecento ad oggi.” edito da Giorgio Mondadori.





Il prossimo giugno esporrà a Napoli presso la galleria "LineaDarte-Officina Creativa" nella collettiva "Venti per Venti". Attualmente sta lavorando ad una nuova personale prevista nei prossimi mesi.