Descrizione evento:

Roma Festeggia la Decima Edizione del Beer Park Festival: Doppio Weekend di Birra Artigianale e Street Food nel cuore di Montesacro





Torna con grande entusiasmo la decima edizione del Beer Park Festival, ormai evento simbolo dell'estate



romana dedicato alla birra artigianale e allo street food di qualità. L'organizzazione è orgogliosa di celebrare questo importante traguardo con un’edizione speciale, strutturata su due weekend consecutivi: da giovedì 5 a domenica 8 giugno 2025 e, successivamente, da giovedì 12 a domenica 15 giugno 2025, sempre nella suggestiva cornice della Riserva Naturale della Valle dell'Aniene, con ingresso da Via Nomentana (altezza Via Jacopo Sannazzaro).





Una grande festa in due atti con tanti protagonisti



Quest'anno, il festival raddoppia la sua proposta con ben due weekend di festa, ciascuno caratterizzato dalla presenza di 15 produttori. Un'occasione unica per esplorare e degustare oltre 150 birre, scoprendo nuove realtà e confermando la qualità e la passione dei birrai italiani presenti.





Birra Artigianale, Street Food e Musica



Come da tradizione, il Beer Park Festival unisce birra artigianale di alto livello allo street food delle migliori realtà locali e nazionali, creando un ambiente conviviale adatto a tutte le età. I DJ set accompagneranno ogni serata, garantendo un'atmosfera festosa e coinvolgente.





Dettagli e Informazioni Utili



Date:



• Primo weekend: 5-6-7-8 giugno 2025



• Secondo weekend: 12-13-14-15 giugno 2025



Orari:



• Giovedì, Venerdì e Sabato: 18:00 – 02:00



• Domenica: 18:00 – 00:00



Ingresso: Gratuito





Disponibile il bicchiere commemorativo della decima edizione al costo di 5€, per degustare le birre a prezzi promozionali.





Location: Riserva Naturale della Valle dell'Aniene Via Nomentana (altezza Via Jacopo Sannazzaro) 00141 Roma







Il Beer Park Festival vi aspetta per festeggiare insieme dieci anni di grande birra, street food e divertimento nel verde di Roma. Non mancate questa edizione speciale!