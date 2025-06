Descrizione evento:

La sera di domenica 8 giugno, in occasione del RomaPride, abbiamo organizzato la la visita guidata LGBTQIA+ friendly Omogirando il percorso del Pride!



Percorreremo l’ultimo tratto del percorso della parata del RomaPride (14 giugno), da Via Labicana alla Passeggiata Archeologica, raccontando storie ed aneddoti dei luoghi che attraverseremo e toccando alcuni dei luoghi queer più famosi, come la Gay Street o la Pride Croisette.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



https://omogirando.jimdo.com/le-prossime-uscite/

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/