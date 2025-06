Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.





Lunedì 2 giugno 2025, h 11.00

Caccia al Tesoro nei giardini incantati di Villa Torlonia e della Casina delle Civette.

Divertente "visita giocata per bambini" con caccia al tesoro, seguendo la mappa del Pirata alla scoperta di Villa Torlonia.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3wn2Vvr



Lunedì 2 giugno 2025, h 16.30

Archeologi per gioco nei sotterranei di Santa Cecilia in Trastevere.

Visita "giocata" per bambini per andare alla scoperta dei resti archeologici di una Domus Romana nascosta nei sotterranei di Trastevere (15 bambini max + i loro accompagnatori).

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3SLpKBU



Lunedì 2 giugno 2025, h 17.00

Coppedè: il quartiere delle Fate.

La visita guidata fa parte del ciclo "Roma da vivere" per andare alla scoperta di quartieri "vissuti" cuore vero e pulsante della nostra città.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4c2OFHZ



Sabato 7 giugno 2025, h 17.30

Trova il Colosseo!

Il lupetto Romoletto ci invita tutti quanti a partecipare ad una caccia al tesoro un po’ speciale...

Perché, chi trova il Colosseo per primo, vince!

Il nostro lupetto bricconcello ha nascosto una serie di indizi che dovrete scovare fra i verdi giardini di Villa Celimontana e nel parco della Forma Urbis, la prima mappa di Roma. Tappa dopo tappa, se saremo bravi troveremo il Colosseo, ma non sarà facile perché è ben nascosto!

***Divertente caccia al tesoro per bambini con visita "giocata" per andare alla scoperta delle meraviglie e segreti del colle del Celio, fino a trovare il Colosseo!

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 3 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info: bit.ly/4kgN1Xa



Sabato 7 giugno 2025, h 17.00

Templi Romani, la dimora degli Dei.

Un'occasione imperdibile per conoscere i templi di Apollo divinità solare, Bellona incarnazione della Guerra, Mater Matuta creatrice del tutto, suo figlio Portuno, Giano suo padre e protettore del futuro, Iuno Sospita madre regina della nascita e della rinascita, Spes la speranza, Fortuna dea del caso, ed Ercole protettore dei commerci e della transumanza.

Guida: Marco Biordi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/36jhD7N



Domenica 8 giugno 2025, h 10.15

A spasso con gli Imperatori.

Divertente "visita per bambini" dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3KNTMjP



Domenica 8 giugno 2025, h 17.30

Caccia al tesoro al Pincio e il trenino di Villa Borghese.

Divertente "visita giocata" per bambini con caccia al tesoro per scoprire storia e segreti del Pincio.

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni)

*Al termine della caccia al tesoro, potrete saltare a bordo di un trenino magico che vi porterà alla scoperta di altri luoghi segreti di Villa Borghese (costo del trenino 4 euro).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4gwrTLL



Domenica 8 giugno 2025, h 17.30

La Garbatella: viaggio alla scoperta di uno dei quartieri più caratteristici di Roma, che il 18 febbraio 2020 ha compiuto 100 anni.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi.

Per ulteriori info bit.ly/44fwo7D





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero

€12 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.