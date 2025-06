Descrizione evento:

Dal 5 al 20 giugno, la GalleriaStudioCiCo, spazio votato alla sperimentazione e alla valorizzazione dell’arte contemporanea, ospita la mostra collettiva internazionale POT-POURRI, un evento che celebra l’arte come espressione libera, fluida e autentica.

















Un titolo evocativo, “pot-pourri”, che richiama l’immagine di una miscela profumata e variopinta, composta da elementi diversi ma in armonia. Così è questa mostra: un insieme eterogeneo di oltre 50 opere, dove ogni artista porta con sé il proprio linguaggio, le proprie radici, la propria urgenza comunicativa.



Pittura, scultura, fotografia, mixed media, installazione: i linguaggi si mescolano senza gerarchie né distinzioni, in un caleidoscopio visivo che rifiuta ogni etichetta tematica e formale. A convivere in questo spazio espositivo sono anime espressive appartenenti a correnti artistiche differenti, dal concettuale all’informale, dal neo-figurativo all’astrazione simbolica, fino a nuove forme di post-digital art e arte sociale.



«Con POT-POURRI abbiamo scelto di non scegliere - afferma la gallerista e artista Cinzia Cotellessa, anima ideatrice del progetto -. Abbiamo voluto liberare gli artisti da qualsiasi vincolo, per restituire centralità al loro “io più profondo”. In un’epoca in cui l’arte spesso rincorre il mercato o la moda, abbiamo voluto spalancare le porte al cuore, al sogno, alla verità interiore. Perché l’arte, prima di tutto, è un atto di coraggio e di libertà».







L’esposizione diventa così una narrazione plurale, dove si intrecciano memorie e visioni, poetiche intime e tensioni collettive, segni primordiali e tecnologie contemporanee. Gli artisti storicizzati dialogano con i nuovi talenti in un confronto fertile, in cui l’esperienza e la freschezza si completano a vicenda, generando un laboratorio aperto sul presente dell’arte e sul suo futuro.



POT-POURRI è anche un’azione culturale, una risposta a quella standardizzazione che troppo spesso riduce l’arte a prodotto, restituendo invece allo spettatore la possibilità di incontrare l’inaspettato, il non lineare, l’emotivo e il contraddittorio.



Il percorso espositivo si presenta come un viaggio sensoriale e mentale, in cui lo spettatore è chiamato a perdersi e ritrovarsi tra suggestioni differenti, frammenti di storie, simboli da decifrare, visioni da condividere.













Artisti in mostra (tra storicizzati e nuovi talenti):

Bacci, Barca, Brancia, Colella, Corradini, D Ascia, Dal Bo’, De Chirico, Dell’Anna, Dell’Omo, Di Stefano, Fantuzzi, Frustaci, Galofaro, Garatti, Guarino, Gudenko, Haker Florio, Hernadez, Iannello, Koozma, Lee, Maccari, Maresti, Mavrovic, Pierini, Purificato, Quercia, Romagnoli, Romanello, Sacchetti, Serra, Testa, Tufano, Virgili, N.Volcanes, V.Volcanes, Zumbolo.













Informazioni pratiche:

GalleriaStudioCiCo

Orari: 12 - 19.30 (esclusi festivi)

Inaugurazione: 5 Giugno 2025, ore 19.00. Termina: il 20 giugno 2025

Via Gallese 8, Roma

info@galleriastudiocico.it