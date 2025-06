Descrizione evento:

Cresce l’attesa, a Roma, per il grande concerto gratuito di mercoledi 11 giugno alla Basilica di Santa Maria Aracoeli.

In programma, dalle 20,45 uno dei classici più amati di Giuseppe Verdi, la Messa da Requiem, composta in occasione del primo anniversario della morte di Alessandro Manzoni nel 1874.



L’importante evento rientra nell’ambito della settima edizione della Rassegna “Nuove voci della lirica” ” promossa dall’Associazione INCANTO ETS che, dal 2014, ha sviluppato l’omonimo progetto finalizzato alla promozione dei giovani talenti della lirica, iniziativa promossa dal direttore artistico Maestro Isabella Ambrosini.

Posta ai vertici della produzione musicale di Verdi, la Messa da Requiem è una opera di enorme impatto sonoro e visivo ed è fra le più conosciute ed amate dal grande pubblico.



L’imponente organico richiesto da questa composizione (quasi 100 musicisti fra orchestra, coro e solisti) sarà formato dall’Orchestra Roma Sinfonica e dal Coro Roma Tre e sarà diretto dal Maestro Isabella Ambrosini, figura rappresentativa nell’ambito della musica lirica a livello internazionale avendo diretto, oltre che in Italia, in tutto il mondo: dalla Russia al Messico all’Egitto e all’Arabia Saudita.

Le formazioni sono entrambe composte da giovani professionisti, selezionati fra i diplomati dei conservatori italiani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni. Attive dal 1999,in 25 anni hanno tenuto più di 500 concerti in Italia e all’estero, in un’intensa attività indirizzata principalmente alla promozione dei giovani musicisti.

Alle voci già brillantemente in carriera del tenore Matteo Mezzaro e del baritono Alessio Quaresima-Escobar si affiancheranno le “Nuove Voci della Lirica”: il soprano Marija Jelić e il mezzosoprano Giada Frasconi soliste che, nonostante la giovane età,sono già impegnate con successo in un repertorio, come quello dell’ultimo periodo verdiano,che esige una grande maturità vocale ed interpretativa.



Il concerto è a ingresso libero.

Info: info@associazioneculturaleincanto.it– 346-3642088

Fb: InCanto Associazione