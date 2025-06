Descrizione evento:

Lascia la tua testimonianza contro l'abbandono al Pet Camper Tour per una grande campagna contro l'indifferenza.



La carovana a 4 zampe e 4 ruote fa tappa al MagicLand con Carabinieri, Anas e Polizia e tante attività educative e solidali.



14 e 15 giugno 2025 MagicLand, Valmontone (RM)



Un mosaico di voci ed emozioni per rompere il silenzio e lasciare una propria testimonianza.



Riparte la campagna itinerante "Pet Camper Tour" , che prosegue il suo viaggio contro l'abbandono e per la sicurezza stradale di umani e animali con la raccolta di storie ed esperienze personali che i visitatori raccontano con una video dedica.



Una serie di brevi clip raccolte proprio con lo scopo di realizzare un documento che si trasforma in un'onda di solidarietà.



Che si tratti del racconto di un salvataggio, del dolore per un abbandono subito, o della gioia di una nuova adozione, ogni testimonianza è un tassello fondamentale di un puzzle contro l'indifferenza di alcuni.



Ed è così che tra coccole, incontri toccanti e attività educative, la prime due tappe del “Pet Camper Tour” hanno riscosso grande successo.



Questa campagna a 4 zampe e 4 ruote prosegue nel 2025 con una versione “Giubileo Edition”, focalizzata sul rispetto dell'ambiente, la tutela per ogni forma di vita.



L’associazione Pet Carpet – ideatrice della V edizione dell'iniziativa e guidata dalla presidente Federica Rinaudo – è pronta per il prossimo appuntamento, in programma il 14 e 15 giugno 2025 presso il MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, a due passi da Roma.



Testimonial della tappa sarà Carlotta la Paperotta, amatissima dai social.



Il “Pet Camper Tour”, sostenuto dal patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, di Anas (Gruppo FS Italiane) e di Fnovi, e con la preziosa collaborazione della Polizia di Stato, prosegue il suo percorso di sensibilizzazione promuovendo un messaggio di rispetto profondo per ogni forma di vita. Un impegno che si ispira all’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, fondata sui valori di San Francesco d’Assisi.



La carovana, vivace e ricca di contenuti educativi, è resa possibile grazie al supporto di storici partner: PetStore Conad e Vitakraft, da anni al fianco degli animali; Verdemax, promotrice della cultura del verde; e La Casa del Bebè, vicina al mondo delle mamme e dei più piccoli. I visitatori di ogni età verranno coinvolti attraverso esperienze sensoriali, giochi e quiz, laboratori ed incontri speciali e tanti doni per tutti.



Le storie raccolte saranno poi proiettate durante il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, in programma a settembre 2025.



Prossima tappa il 21 e 22 giugno al Parco Aquafelix di Civitavecchia.

Per maggiori info e per tutte le attività in programma, è possibile consultare il sito ufficiale: www.petcarpetfestival.it.